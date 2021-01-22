Feke'de 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Feke'de 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi

22.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:45
Feke'de 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi

Adana'nın Feke ilçesinde imkanı olmayan 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde imkanı olmayan 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsalda internet erişiminden yoksun olan ve eğitimden geri kalan öğrencilere ücretsiz internet paketi dağıtımı talimatı verdi.

İnternete erişemediği tespit edilen 275 öğrenciye 8 ay ücretsiz kullanabileceği internet paketi dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ümit Özdağ Yaşar Güler Donald Trump Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Feke'de 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 16:49:44. #1.14#
title