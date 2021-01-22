Feke'de 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi
22.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:45
Adana'nın Feke ilçesinde imkanı olmayan 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi.
Adana'nın Feke ilçesinde imkanı olmayan 275 öğrenciye internet paketi hediye edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsalda internet erişiminden yoksun olan ve eğitimden geri kalan öğrencilere ücretsiz internet paketi dağıtımı talimatı verdi.
İnternete erişemediği tespit edilen 275 öğrenciye 8 ay ücretsiz kullanabileceği internet paketi dağıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın