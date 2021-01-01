Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdi

Antalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.

Antalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin Kovid-19'lu hastaların tedavi edildiği servis ve yoğun bakım ünitesinde görev yapan, tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlik gibi koruyucu tedbirlerle çalışan sağlıkçılar, hastaların durumunu titizlikle takip ediyor.

Yeni yıla da salgına karşı nöbette giren sağlık çalışanlarının tek beklentisi insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması.

Kovid-19 tedavisi gören hastaların bulunduğu yoğun bakım servisinde görev yapan sağlık çalışanları odaların kapısına "Mutlu yıllar", "2021" yazarak, şişirdikleri eldivenleri koridorlara ve odalara astı, hem hastalara moral verdi hem de hastanede de olsa yeni yılın heyecanını yaşadı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeni yılı da hastaların sağlığına kavuşması için görev başında geçiren sağlık çalışanlarının yılbaşı mesaisine eşlik etti.

Hemşire Kübra Gündoğan, 2020 yılında sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyledi.

Yeni yılda herkese sağlık dileyen Gündoğan, "9 aydır yoğun bakımda görev yapıyorum. Umarım 2021 yılı koronavirüsü tamamen yendiğimiz, insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu bir yıl olur. Tek isteğimiz insanların kurallara uyarak bizim yükümüzü azaltması." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin