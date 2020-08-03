Fazla yolcu alan tekne sahibi sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı
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Fazla yolcu alan tekne sahibi sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymayarak günübirlik tur teknesine fazla yolcu alan tekne sahibi, kendisini uyaran sahil güvenlik ekibine karşı çıkıp gerginliğe neden olunca gözaltına alındı.

03.08.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymayarak günübirlik tur teknesine fazla yolcu alan tekne sahibi, kendisini uyaran sahil güvenlik ekibine karşı çıkıp gerginliğe neden olunca gözaltına alındı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan gezi teknelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bodrum açıklarındaki bir koyda demirli bulunan tekneyi kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, teknedeki yolcu sayısının, izin verilen kapasitenin çok üzerinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, tekne sahibi V.D'ye limana dönmesi veya yolcuların bir bölümünün başka bir tekneye aktarılması konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan tekne sahibi ile sahil güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. V.D'nin bir personelin üniformasını çekmesi üzerine yaşanan gerginlik, teknedekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Tekne sahibinin, "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

V.D'ye "sosyal mesafe kuralını ihlal" ve "tekne kapasitesinden fazla yolcu kabul etmek"ten de para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yaşananlar teknedeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolculardan Berkay Özyayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekne sahibinin görevli ekiplere hakaretlerde bulunduğunu, yapılan davranışı hiç uygun bulmadığını ifade etti.

Fazla yolcu alan tekne sahibi sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaynak: AA

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