Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyünde ikamet eden Derviş Üner, evine 15 bin lira maliyetle kurduğu güneş enerji sistemi sayesinde evinin hem elektrik hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacını karşıladı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyünde yaşayan Derviş Üner, evinin elektrik ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerji sisteminden karşılıyor. 100 metrekarelik evinin bahçesine kurduğu güneş enerji sistemi sayesinde 8 adet mono kristal panelden günlük 5 kilowatt elektrik elde eden Üner, hem elektrik faturası ödeme hem de odun ve kömür derdinden kurtuldu.

SİSTEM KENDİNİ 3 YILDA AMORTİ EDECEK

310 haneli 700 kişinin yaşamını sürdürdüğü Devecipınar köyünde sadece Derviş Üner'in evinde güneş enerji sistemi bulunuyor. Köy halkına örnek olmak isteyen Üner, köyde elektrik kesintisi yaşansa dahi herhangi bir aksaklık yaşamıyor. Güneş enerji sistemi olmadığı zamanlarda aylık 300 ila 400 TL elektrik faturası ödediğini hatırlatan Derviş Üner, 15 bin liraya mal ettiği güneş enerji sisteminin maliyetini 3 yılda amorti etmeyi planlıyor.

"SİSTEMDEN GAYET MEMNUNUM"

Evinin birçok ihtiyacını güneş enerji sistemiyle karşıladıklarını anlatan Derviş Üner, "Evimize ortalama 400 lira elektrik faturası geliyordu, 2 ayda bir. Bu da bana fazla geldi. Güneş enerji sistemini araştırdım solar sistemi. Mono blok kristalli paneller verimi yüksek paneller, 4 tanesi bize yetiyor. Dolayısıyla 5 kilowatt enerji üretiyor. Evimin ihtiyacını karşılıyor. Evin ısınma ihtiyacını palet sistem suyu ısıtıyor, buradan aldığım elektrikle de dolaşımı sağlıyor. Devir daim pompasıyla eve kalorifer sistemi döşedim. Evde de zaman zaman fazla sıcaklık ihtiyacı meydana geliyor, camları açmak zorunda kalıyoruz. Aydınlatmada hiçbir sorun yok bütün lambaları sabaha kadar yaksanız da bitmiyor. Öğlen de çamaşır ve bulaşık makinasını 11.00 ve 15.00 saatleri arasında kullanıyoruz. Direk sistemin ürettiği elektriği kullanıyoruz gayet memnum" dedi.

"ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMİYORUM"

Güneş enerji sisteminin 2-3 seneye kendisini amorti edeceğini de söyleyen Üner, "Bu sistemin bir kısmını kendim yaptım, bana 15 bin liraya mal oldu. Her halde 2-3 sene de kendini amorti edecektir. Köyde şu anda tek kullanan benim. İnşallah artar. Elektrik kesintisinden de etkilenmiyorum. Köyde elektrik kesiliyor benim lambalar yanıyor. O yüzden bu sistemden memnum. Güneşten aldığımız enerjiyi yine doğal ortamda kullanıyoruz. Isınma ile de ilgili bir problemimiz yok" şeklinde konuştu.

"ÇOK KONFORLU VE RAHAT"

Hatice Üner ise güneş enerji sistemi sayesinde köyde konforlu bir hayat yaşadıklarını anlatarak "Evimizin hem elektrik hem de ısınmasını güneş enerjisiyle karşılıyoruz, çok memnunuz. Çok konforlu ve rahat. Bütün ihtiyaçlarımızı temin ediyoruz. Köy yerinde odun ve kömürle uğraşmıyoruz. Çok rahat bir yaşam sürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL