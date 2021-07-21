PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in PSV Eindhoven karşısında çıkardığı ilk 11'e Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bölümü isyan etti. Mohamed, Falcao, Feghouli'nin yedek kulübesinde olması, defansif ağırlık kadronun sahaya çıkmasına tepki gösterildi. Transferlerin bu maça yetişmemesinden dolayı yeni Başkan Burak Elmas da eleştirilerden nasibini aldı.