PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor
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PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in PSV Eindhoven karşısında çıkardığı ilk 11'e Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bölümü isyan etti. Mohamed, Falcao, Feghouli'nin yedek kulübesinde olması, defansif ağırlık kadronun sahaya çıkmasına tepki gösterildi. Transferlerin bu maça yetişmemesinden dolayı yeni Başkan Burak Elmas da eleştirilerden nasibini aldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV deplasmanında sahaya sürülen ilk 11'e inanamadı. Taraftarlar sosyal medyada takımın forvetlerinin yedek kulübesinde oturmasına anlam veremedi, Fatih Terim daha sezon başlamadan eleştirilerin hedefine oturdu. Bir kısım ise "Hocanın bir bildiği vardır" yorumunu yaptı.

BURAK ELMAS'A BÜYÜK TEPKİ

Başkan Burak Elmas'ın transferleri bu maça kadar yetiştirememesine de tepki gösterildi. Terim ve Burak Elmas için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

İşte o yorumlar:

PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
Fatih Terim ve Burak Elmas'a büyük tepki! PSV maçında sahaya sürülen kadro taraftarı çıldırttı
PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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