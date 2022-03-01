Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a Burak Elmas'tan tepki: Hata yaptı - Haberler

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Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a Burak Elmas'tan tepki: Hata yaptı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen gün Fatih Terim'le çektirdiği fotoğrafı paylaşan Arda Turan'a canlı yayında tepki gösterdi. "Arda'nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım" diyen Elmas, "Bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim." ifadelerini kullandı.

Haber Global'de Buket Aydın'a konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen gün Fatih Terim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak gündeme oturan Arda Turan ile ilgili konuşan Elmas, deneyimli futbolcunun hata yaptığını belirtti.

"ARDA'NIN DAHA SORUMLU DAVRANMASINI BEKLERDİM"

Burak Elmas, Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan için, "Arda'nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim." dedi.

Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a Burak Elmas'tan tepki: Hata yaptıArda Turan'ın paylaştığı fotoğraf

Haberler.com - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Haberler

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