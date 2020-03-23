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Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: "Sağlığımız, hayatımız söz konusu"

Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası, "Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu" açıklamasını yapmıştı.

23.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:31
Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı:

Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası, "Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig'in 26. haftasında, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs salgınına rağmen neden maçların oynandığı konusunda basın toplantısında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Bu akşam korona testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim, derbi sonrası, "Global bir sorun ile karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar durdu. Risk grubundakiler evlerinde. Meclis toplantıları iptal, etkinlikler iptal. Tüm büyük ligler ertelendi. Milyonlar, milyarlar; 'futbol insan hayatından önemli değil' diyorlar. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da söyleyeceğim. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Oyuncuların, bizlerin, hatta sizlerin (basın mensupları) hayatı ne olacak? Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hani 1 metreden yakın durmayacaktık? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde olacaktınız. Ertelense bütün futbolcular evlerine gitse olacak bir hadiseden kimse gocunmaz. Çünkü herkes kendini koruyacak. Şimdi bir tanemizde çıksa, hepimiz karantinaya gireceğiz. Söylenen ile eylem birbiri ile örtüşmüyor. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbir ile oynatıyorsunuz?" demişti.

"Benim çocuklarımın canı neden önemli değil!"

"Benim çocuklarımın canı niye önemli değil" diyen Terim, toplantısında açıklamalarını şöyle sürdürmüştü:

"İki hafta sonra milli takım arası var. Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, baktınız vakalar bitti o zaman oynardınız. Benim çocuklarımın canı niye önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımdan bahsediyorum. Kendi adıma değil Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak yeri gelince beraber olabiliyoruz, burada neden olamıyoruz? Süper Lig ile TFF 1. Lig bir nebze iyi imkanlarda. BAL'da düşünemiyorum. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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