FATİH'TE TANTANACILIK YÖNTEMİYLE 10 BİN DOLARINI ÇALDILAR... ŞÜPHELİLER KAMERADA

FATİH'te kendi aralarında sözde kavga edermiş gibi yaparak aralarına aldıkları kişiynin cebindeki paraları 'tantanacılık' yöntemiyle çalan şüpheliler yakalandı. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Gençtürk Caddesinde iki ay önce yaşandı. İddiaya göre döviz bürosundan ve bankadan çıkan kişileri hedef alan şüpheliler, cüzdanında 10 bin dolar bulunan Mehmet Paşaoğlu (52), evine doğru yürüdüğü esnada, birbirleriyle kavga etmeye başladı. Yanındaki kavgayı ayırmak için müdahale eden Paşaoğlu, birisinin elini cebine attığını farketti. Şüphelilerin bir anda kaçmaya başlamasıyla Paşaoğlu, hırsızlığı anlayıp bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kaçan şüphelilerden birisini yakaladı.

KAVGA ETMİŞ GİBİ ÖNÜME ÇIKTILAR, ORTALARINDA KALDIM

10 bin doları çalınan Mehmet Paşaoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü önünde yaşananları anlatırken, "Birkaç kişi sağdan soldan kavga etmiş gibi geldi. Ben ortada kaldım. O anda hissettim, biri sol cebime elini vurdu. Arkama baktığımda iki kişiydiler. Hemen anladım bağırmaya başladım. Sağ olsun vatandaşlardan bazıları birini yakaladılar" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yaptıkları çalışma sonucunda, şüphelilerin daha öncede 'tantanacılık' yöntemi ile 17 olayda 500 bin TL hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları eş zamanlı operasyon ile 6 şüpheli İstanbul'da 2 şüpheli de Diyarbakır'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİŞüphelilerin gözlerine kestirdikleri vatandaşların yanına giderek kavga ediyormuş gibi yapmaları ve hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü-------------------Olay Anı Güvenlik Kamera Görüntüleri-Şüphelilerin Adliyeye Sevk Görüntüleri-Mağdur Vatandaş ile Röportaj

-Anons

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı