FATİH'TE GÜVERCİNLERİ EZEN CANİ GÖZALTINA ALINDI Fatih, Eminönü Meydanı'nda sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü gözaltına alındı.

Fatih, Eminönü Meydanı'nda sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "28.04.2020 tarihi saat 07.50 sıralarında ilimiz Fatih ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Yeni Camii Caddesi Yeni Camii önünde beslenen güvercinlerin hızla seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakası tespit edilmiş, çalışmaların devamında plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı tespit edilmiş, şüpheli şahıs ilimiz Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanmıştır.Konu ile ilgili yakalanan ve (1) "Mala Zarar Vermeö ve (1) "Çocuğun Cinsel İstismarıö olmak üzere (2) suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs 29.04.2020 günü adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Kaynak: DHA