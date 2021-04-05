Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
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Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Filyos Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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