Hedefe adım adım! Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı - Haberler Ekonomi
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Hedefe adım adım! Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hedefe adım adım! Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladı. Bu gelişmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım. Keşfimizin milletimizle buluşacağı 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz" paylaşımını yaptı.

Türkiye, enerji alanında son yıllarda çok önemli keşifler yaptı. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemiz adına önemli bir atılım oldu. Bu çerçevede yeni keşfedilen kuyularda sondaja yavaş yavaş başlanıyor.

"KEŞFİN FATİH'İ TÜRKALİ-5'TE"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Twitter hesabından "Keşfin Fatih'i, Türkali-5'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te!" paylaşımı yaptı.

"HER YENİ GÜN YENİ BİR ADIM"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aynı paylaşımı, kendi sosyal medya hesabından "Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım. Keşfimizin milletimizle buluşacağı 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz" sözleriyle duyurdu.

Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı

TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Fatih Sondaj Gemisi 2017'de Tpao envanterine kazandırıldı. Fatih, 29 Ekim 2018'de Akdeniz'de kuyu sondajına başladı. 4 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamlayarak, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti. 21 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Fatih Sondaj Gemisi'nin büyük keşfini duyurdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi açıklandı. Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarda, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ek keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 4 Haziran'da Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Amasra- 1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfini açıkladı. Karadeniz'de yapılan çalışmalarda toplam doğal gaz rezervi, 540 milyar metreküpe ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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Haber: Hedefe adım adım! Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı - Haberler Ekonomi
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