Fatih Çintimar: İçimizde İrlandalılar var, IAAF'da ise herhangi bir soruşturma yok

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, haklarında çıkan idaalara cevap vererek, 2020 Tokyo olimpiyatları için alınan kotaları, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısı ile cevapladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, haklarında çıkan idaalara cevap vererek, 2020 Tokyo olimpiyatları için alınan kotaları, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısı ile cevapladı.

Başkan Çintimar, "IAAF'ta askıya alınmak diye bir şey söz konusu değildir. Mix takımımız geçildi ve 4x400 takımımız da yapılan yarışmalarda derecelerde geçilmiş durumda. IAAF askıya aldığında komple askıya alır. Bu tarz haberleri yapanlar rüzgar ölçümünün olmadığını söyleyen insanlardır. Atletizmden bir haber olduklarını gösterir çünkü bu branşlarda rüzgar ölçümü söz konusu değildir" dedi.

"25 SPORCU İLE TOKYO'YA GİDİYORUZ"Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 25 sporcuyla katılacaklarını vurgulayan Çintimar, "Tokyo Olimpiyatlarına 40 kotalık hedefte 25 kota ile devam edeceğiz. Bu 25 kotadan 6 yürüyüş branşında ve tarihinde ilk defa yürüyüş branşında tam takım olarak katılıyoruz. Maratonda 3 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sırıkla uzun atlamada ve 4x400 bayrak takımında olimpiyata tarihimizde 2. defa katılıyoruz" ifadelerini kullandı. "DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DA 20 SPORCU VAR"Fatih Çintimar, Türkiye'nin birçok bölgesinden sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Alınan kotalar, gidilen yarışlar bizim için çok önemli. Şu an gençler kategorisinde ve U23 kategorisinde dünya sıralamasında ilk 10'un içerisinde 20 ye yakın sporcumuz var. Bu Türk atletizminin geldiği noktayı ve bu noktaya Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığımız projelerle buraya geldiler. Daha da ileri doğru gidecekler. Milli takımımızda birçok bölgeden sporcumuz var. Diyarbakır'dan üç sporcumuz, Malatya'dan bir sporcumuz, Adana'dan bir sporcumuz, Çanakkale'den bir sporcumuz var. Bu bizi mutlu eden bir özellik" şeklinde konuştu. "İÇİMİZDE İRLANDALILAR VAR"Medyada çıkan 'Hile yapıldı' haberler ine cevap veren Başkan Çintimar, IAAF'ta askıya alınmak diye bir şey söz konusu değildir. Mix takımımız geçildi ve 4x400 takımımız da yapılan yarışmalarda derecelerde geçilmiş durumda. IAAF askıya aldığında komple askıya alır. Bu tarz haberler i yapanlar rüzgar ölçümünün olmadığını bilmeyen insanlardır. Atletizmden bir haber olduklarını gösterir çünkü bu branşlarda rüzgar ölçümü söz konusu değildir. Mustafa Denizli'nin tabiri ile 'İçimizdeki İrlandalılar' tabiri Almanların, Hindistanlıların içinde 'İrlandalı' yok. Ülkesinin yaptığı dereceyi kötüleyecek kişi yok. Erzurum'daki yarışmada ölçüm cihazlarında katılan tüm sporcuları ölçtük, fakat neden bizim takımla ilgili bir itiraz oldu. Bu itirazın da bizim ülkemizden gittiğini biliyorum. Bununla alakalı IAAF'da herhangi bir soruşturma yok. Sadece bunlarla ilgili bizden foto finiş görüntüleri istendi. Biz de bu görüntüleri diğer ülkelere veridiğimiz görüntüler ile birlikte hepsini oraya gönderdik. Düzenlenen bu yarışma hem YouTube kanalımızdan hem de Facebook hesabımızdan canlı yayınlandı. Burada bizimle ilgili bir itham yok fakat bizim itirazlarımız var. Bizim dört ülkenin yarışı ile ilgili itirazımız var. Almanya'nın 4x400 takımının koştuğu yarışta sırık ve gülleden sporcular var."HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Basında çıkan terör örgütü ithamlarına da tepki gösteren Çintimar, "2000 yılında 6 sporcuyla katıldık, 2008'de 15 sporcuyla katıldık, 2012'de 24 sporcu ve bu sene 25 sporcu ile katılıyoruz. Bu sayı kota ile 29 sporcuya çıkıyor. Katılım anlamında en çok sporcuya sahip federasyonuz. Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edeceğiz. Son günlerde basında çıkan haberlerle ilgili konuşmak istiyorum. Beyhude çabalara fırsat vermeyeceğiz. Bu çabalarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Bundan önce yazılan konuları da gerekli mahkemelere federasyon olarak vererek bu mahkemeleri kazandık ve mahkeme sonuçlarını da isteyen kişilerle paylaşabiliriz. Bizi terör örgütü ile itham edenleri önemsemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız