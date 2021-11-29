Faiz Sucuoğlu kimdir? Faiz Sucuoğlu kaç yaşında, nereli? Faiz Sucuoğlu hayatı ve biyografisi!

Faiz Sucuoğlu kimdir



Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Mesleki Kariyeri

1993'te İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını bitirmiştir, ardından KKTC'ye dönerek Lefkoşa'da açtığı özel kliniğinde mesleğini yürütmüştür.

Siyasi Kariyeri

2011 yılından itibaren UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, 16 Temmuz 2015 - 4 Nisan 2016 tarihleri arasında Turizm Bakanı, 16 Nisan 2016 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanı, 22 Mayıs 2019 - 9 Aralık 2020 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.[1] 5 Kasım 2021 tarihinde KKTC Başbakanı oldu.

Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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