Faiz inerse ne olur? Dolar düşer mi yükselir mi? Faiz indirimi sonrası dolar düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Peki, faiz indirimi olursa dolar düşer mi?

FAİZ İNDİRİMİ OLDUKTAN SONRA DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Bugün faiz indirimi açıklanmadan önce dolar 10,88'i görmüştü.

Faiz indirimi açıklamasının ardından dolar ve döviz kurları şöyle oldu:

Dolar: 10,75 TL

Euro: 12,19 TL

Gram Altın: 641,43 TL

Şuanda güncel kurlar:

Dolar: 10,99 TL

Euro: 12,40 TL

Gram Altın: 658 TL

Buna göre faiz indirimi kararının ardından doların az da olsa düştüğünü görüyoruz lakin sonradan tekrar yükselişe geçmiştir. Şuanda dolar yeni rekor kırdı!

GÜNCELLEME

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, kararla birlikte 10,99'la rekor tazeledi. Karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise 658 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 15.40 itibarıyla dolar 10,91'den, gram altın ise 654 liradan işlem görüyor.

PİYASA BU KARARI BEKLİYORDU

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZİ FAİZE EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim." demişti.

FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZ İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

Merkez Bankası eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmişti. Geçen ay ise piyasa beklentisinin üstünde bir indirime giden Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu ay da indirim serisine devam eden Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 15'e çekti. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ NE DEMEK?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir*. Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır. En çok kulağımıza çalınanı ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz değişimleri olsa gerek. Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder, böylelikle hem normal yatırımcının hem de finans profesyonellerinin işini kolaylaştırır.

FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak için faiz oranlarında yükseltme veya düşürme kararı alabilir.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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