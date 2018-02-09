Fadıloğlu Birlik Vakfı Üyeler ile Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Birlik Vakfı üyeleriyle buluştu. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede yürütülen hizmetler anlatıldı ve fikir alış-verişinde bulunuldu.

Her fırsatta vatandaş, esnaf ve öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Gaziantep Birlik Vakfı üyelerine yönelik düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını yanıtladı, önerilerini dinledi.

Hepimiz bu memlekete en iyi hizmeti yapmaya gayret göstereceğiz

Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, imkanlar dahilinde eşit hizmet ilkesiyle çalışmalara devam ettiklerini ve bundan sonrada hizmet etmeye edeceklerini vurguladı. Taleplerin ve önerilerin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiren Fadıloğlu, "Tabi bende STK kökenli birisiyim, öğrenci hareketleri içerisinde Milli Türk Talebe Birliğinden başlayıp, daha sonra uzun yıllar Ticaret Odası'nda ve değişik vakıflarda görev yaptım. Sivil Toplum Kuruluşunun gücüne inanan birisiyim. Öncelikle Birlik Vakfı'nın yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyorum ve başarılı hizmetler yaptığını görüyorum. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu memlekete hizmet etmek adına hepimiz bulunduğumuz yerde en iyi hizmeti yapmaya gayret göstereceğiz. Herkesin kendine göre üstün olduğu, başarılı olduğu işler var. Başarılı olan yönümüzü ortaya çıkararak, en iyi hizmeti vermeye gayret göstereceğiz. Öğretmensek, en iyi eğitim ve öğretimi sunmak, doktorsak, en iyi tedaviyi uygulamak, esnafsak, en iyi hizmeti vermek zorundayız. Ne işi yapıyorsak, onun en iyisini yapmak bizim şiarımız olması lazım. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" dedi.

Başkanımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Gaziantep Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Fatih Aslan, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, sağ olsun 2012 yılından beridir hiçbir zaman desteğini bizden esirgemedi. Ben, Gaziantep halkı adına ve Birlik Vakfı adına yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şehitkamil Belediyemizin Gaziantep için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. Bugün, yapılan çalışmaları bizzat kendisinden dinledik. Çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nu kutluyoruz. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz" dedi.

Fadıloğlu, yaptığı konuşmanın ardından, Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerini anlattı. Programın ardından Başkan Fadıloğlu, Birlik Vakfı üyeleri tarafından gelen soruları cevapladı. - GAZİANTEP