F1 espor oyuncusu Cem Bölükbaşı, formula tarihinde bir ilki başardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

F1 espor oyuncusu Cem Bölükbaşı, formula tarihinde bir ilki başardı

F1 espor oyuncusu Cem Bölükbaşı, formula tarihinde bir ilki başardı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Kariyerine F1 Esports Series ile başlayan Cem Bölükbaşı'nın önümüzdeki sezonda FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacağının duyurulmasının ardından, sanal pistlerden gerçek pistlere adım atan dünyadaki ilk yarışçı olarak tarihe geçti.

Çek asıllı ekip Charouz Racing System ile anlaştığını duyuran Cem, önümüzdeki sezon FIA Formula 2 Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ayrıca sanaldan gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti.

Profesyonel F1 espor oyunculuğundan F2 pilotluğuna geçiş yapan Bölükbaşı, "Benim için inanılmaz bir gelişme bu. Sanal yarışlarda binlerce saat antrenman yapıp, Formula 1 Espor yarışlarında dünya şampiyonlukları kazanırken hayalimde hep bir gün gerçek yarış pistlerinde de yeteneklerimi gösterebileceğim düşüncesi vardı. Son iki yılda çeşitli şampiyonalarda elde ettiğim başarılarla bunu kanıtladığımı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

F1 espor oyuncusu Cem Bölükbaşı, Formula tarihinde bir ilki başardı

Formula 4 ve 3 araçlarını test ettikten sonra yetersiz sponsor nedeniyle espor alanına geçtiğini söyleyen Cem, katıldığı Türkiye Formula 3 Şampiyonası ve GT4 Avrupa yarışlarının yanı sıra popüler canlı yayın platformu Twitch'te de canlı yayınlar yapmaktadır. Canlı yayınlarında F1 ve Forza Horizon oyunları oynayan Cem, oyunların yanı sıra takipçileriyle beraber sohbet yayınları da düzenlemektedir.

Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışına Mart 2022 tarihinde Bahreyn'de çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası'nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.

F1 espor oyuncusu Cem Bölükbaşı, Formula tarihinde bir ilki başardı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title