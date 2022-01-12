F1 espor oyuncusu Cem Bölükbaşı, formula tarihinde bir ilki başardı

Çek asıllı ekip Charouz Racing System ile anlaştığını duyuran Cem, önümüzdeki sezon FIA Formula 2 Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ayrıca sanaldan gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti.

SANALDAN GERÇEĞE

Profesyonel F1 espor oyunculuğundan F2 pilotluğuna geçiş yapan Bölükbaşı, "Benim için inanılmaz bir gelişme bu. Sanal yarışlarda binlerce saat antrenman yapıp, Formula 1 Espor yarışlarında dünya şampiyonlukları kazanırken hayalimde hep bir gün gerçek yarış pistlerinde de yeteneklerimi gösterebileceğim düşüncesi vardı. Son iki yılda çeşitli şampiyonalarda elde ettiğim başarılarla bunu kanıtladığımı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

"YETERSİZ BÜTÇE NEDENİYLE ESPORA GEÇTİM"

Formula 4 ve 3 araçlarını test ettikten sonra yetersiz sponsor nedeniyle espor alanına geçtiğini söyleyen Cem, katıldığı Türkiye Formula 3 Şampiyonası ve GT4 Avrupa yarışlarının yanı sıra popüler canlı yayın platformu Twitch'te de canlı yayınlar yapmaktadır. Canlı yayınlarında F1 ve Forza Horizon oyunları oynayan Cem, oyunların yanı sıra takipçileriyle beraber sohbet yayınları da düzenlemektedir.

İLK YARIŞINA MART AYINDA ÇIKACAK

Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışına Mart 2022 tarihinde Bahreyn'de çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası'nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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