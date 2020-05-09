Ezine'de Tarfik Haftası etkinliklerle kutlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak içi her yıl Mayıs ayının ilk haftasında tüm yurt genelinde olduğu gibi Ezine'de Trafik Haftası kutlandı. Gerçekleşen etkinliklerde vatandaşların gerek Trafik Haftası ve trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulunulurken, koronavirüs salgınından korunmaları için sosyal mesafe kavramı, maske ve eldiven kullanımına dikkat çekilerek bilinçlendirilmeleri amaçlandı.

Hafta kapsamında dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek ve yayılmasını engellemek adına Ezine'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekiplerince ilk olarak Ezine Otogarı ziyaret edildi.

Burada faaliyet gösteren Ezine Birlik Minibüsçüler Kooperatifi, Geyikli Sahil Birlik Kooperatifi ve Garaj Taksi ziyaret edilerek şoför esnafına maske dağıtıldı ve Trafik Haftası kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca ilçe merkezi çeşitli noktalara "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" yazılı afişler asıldı.

Gerçekleştirilen rutin yol uygulamalarında da şoförler ve yolcular trafik haftası ve koronavirüs salgını hakkında bilgilendirilip maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA