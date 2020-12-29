Ezine'de 7 okula "Okulum Temiz " belgeleri verildi
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Ezine'de 7 okula "Okulum Temiz " belgeleri verildi

29.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:16
Ezine'de 7 okula

Ezine'de "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan okullara belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Ezine'de "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan okullara belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İşbirliği Protokolü" kapsamında, sağlık bilgisi şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı.

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nda belirtilen şartlara göre okullarının sağlıklı, hijyenik ve salgına karşı güvenilir bir mekan olabilmesi için düzenlemelerini yapan ve tetkikleri başarılı bir şekilde gerçekleşen ve belge almaya hak kazanan Ezine'den Celalettin Topçu Anadolu Lisesi, Gazi Ortaokulu, Cumhuriyet Anaokulu, Geyikli İlkokulu, Geyikli Ortaokulu, 22 Eylül İlkokulu ve Halk Eğitimi Merkezi oldu.

Törende konuşan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazanan okulların müdürlerini kutlayarak, "Yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu gayretli çalışmaları; okullarımızın geliştirilmesine, tanıtılmasına, temiz ve sağlıklı kalmasına, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almasına vesile olmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde bu çalışmaların çok daha önemli hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte hepimize çok önemli görevler düşüyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman ise Ezine'deki tüm okullar tarafından "Okulu Temiz" belgelendirmesi kapsamında başvuruda bulunmuş olup denetim süreci ve belgelendirme çalışmaları halen devam ettiğini belirterek, pandemi döneminde hem milli eğitim camiası hem de ülke olarak olağanüstü bir dönem yaşandığını, uzaktan eğitime Ezine'nin çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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