Eys Show'un konukları Yasemin Sakallıoğlu-Sinan Açıl-Oytun Erbaş Eys Show, önceki akşam yine bir birinden eğlenceli konu ve konukları ile Perşembe gecesi sevenleriyle buluştu. Programın dün akşamki konukları arasında ilk sinema filmi olan 'Zengo' ile izleyicisiyle buluşan Yasemin Sakallıoğlu, yeni sinema filmi ile izleyicisiyle buluşan İsmail Baki Tuncer, başarılı ve yakışıklı şarkıcı Sinan Akçıl ve son olarak da Doç Dr. Oytun Erbaş'tı.

Adeta tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gözüken yeni tip korona virüs hakkında detaylı bilgiler veren Oytun Erbaş'ın en dikkat çekici açıklamalarından birisi Nisan ayının sonlarına doğru bu virüsün etkisinin ciddi anlamda azalacağı söylemi oldu. Bu virüsten korunma ve nasıl bulaştığına dair de detaylı bilgiler veren Erbaş, genel olarak panik havası yaratılmaması ve önlemlerin alındığı takdirde korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Yeni albümü ile büyük bir başarı yakalayan Sinan Akçıl, samimiyeti ve dobra açıklamaları ile her zaman olduğu herkesi şaşırmanın dışında da sözleri ile de uzun süre stüdyoda alkışlandı.& ;

Adının Başında Her Ne Kadar Küçük de Olsa o Benim Büyüğüm





Son dönemde başarılı şarkıcı Emrah ile yaşadığı polemikle bir anda magazin gündemini meşgul eden Akçıl, bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi. Sinan Akçıl, " Bende ne olduğunu anlamadım. Herşey bir anda oldu. Ben albümün mutluluğunu yaşarken enteresan bir atışma oldu aramızda. Artık gerçekten böyle şeyler bana çok komik geliyor. Bizim sektörde aslında bu çok oluyor. Bizim bu büyük kuşaklarımız bazen duruyor ve bize giydiriyorlar. Ama dediğim gibi adının başında her ne kadar küçük de olsa her zaman büyüğümüzdür." açıklaması stüdyoda uzun süre alkışlandı.& ;





Biten evliliği ve ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan yakışıklı şarkıcı, " Boşandıktan sonra aslında hayatınızda birşey değişmiyor. O bir kere evlendiğiniz kişi sizin sonsuza kadar en güzel eşiniz olarak kalmaya devam ediyor. Tekrar evlenirmiyiz bilmiyorum bende. Ama tabi nasip kısmet işi bu işler.