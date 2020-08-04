Eynesil Özgür-Der'den Kurban Bayramı'nda Kudüslü Müslümanlara yardım Eynesil Özgür-Der, Kurban Bayramı'nda Kudüslü Müslamanlara kurban ve kumanya yardımında bulundu.

Eynesil Özgür-Der, Kurban Bayramı'nda Kudüslü Müslamanlara kurban ve kumanya yardımında bulundu.

Özgür-Der Eynesil Temsilcisi Şükrü Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burak Derneği işbirliğinde yapılan çalışmayla 12 hisse kurban kesimi yapılarak Kudüslü Müslümanlara ulaştırıldığını söyledi.

Bayramda yine Kudüs'te 220 aileye de kumanya dağıtımı yapıldığını ifade eden Uzun, "Rabbimiz hayır sahiplerinden razı olsun. Tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle birlikte özgür Kudüs'te buluşmak ve özgür Mescid-i Aksa'da namaz kılmak duasıyla." dedi.

Kaynak: AA