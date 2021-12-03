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Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandıADANA'da sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak (27), otogarda kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Evsiz genç, Kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

ADANA'da sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak (27), otogarda kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan Çırak hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak, otogarın peronlar bölümünde kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çırak'ı bacağından bıçaklayan kimliği belirsiz şüpheli, olay yerinden kaçtı. Otogar esnafının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bacağından yaralanan Çırak, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

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