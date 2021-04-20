Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri küle döndü

Denizli'nin Çal ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Denizli'nin Çal ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında evlenmek için gün sayan genç kızın eşyaları küle döndü.

Yangın, Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Battal'a ait tek katlı evde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bırakırken, komşular durumu fark ederek 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek diğer binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangın söndürüldükten sonra evini küle döndüğünü gören baba gözyaşlarına hakim olamazken, evlenmek için gün sayan kızının çeyiz eşyalarının yangında küle döndüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı