EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 623'üncü gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 623'üncü gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Bir bayrama daha çocuklarından uzak giren evlat nöbetindeki ailelerden Şevket Bingöl, 13 bayramı oğlu Tuncay olmadan geçirdiğini söylerken, kızı Gülcan için eylem yapan Necmettin Biçer ise bayramı buruk geçirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılan 24 aile daha evlatlarına kavuştu.

'HERKES BAYRAM GEÇİRİRKEN BEN BURADA EVLADIMI BEKLİYORUM'

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, bir bayramı daha çocuklarından uzak geçirecek. İstanbul Arnavutköy'de 2014 yılında 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl,13 bayramdır evladını göremediğini söyledi. Oğluna kaçıp teslim olması çağrısında da bulunan Bingöl, şöyle konuştu:

"21 aydır bu hırsız partinin kapısındayım, çünkü evladımızı bizden koparıp götürdüler. Yarın bayramdır: Bu bayram tam 13'üncü bayramdır ben evladımı görmüyorum. Herkes evinde çoluk çocuğuyla bayramını geçiriyor, ben burada evladımı bekliyorum. Bu hırsız parti bu güne kadar belki 15 bin evlat çalıp götürmüş. O ailelere de çağrım var, Allah rızası için gelin evlatlarınızı isteyin, bu vampir partinin elinden evlatlarınızı kurtarın, çocuklarınız zayi olmasın, ne uğruna çocuklarınız ölecek? Bu bayramda tek umudum onlar bize ne çektirdiyse, Allah 10 mislini onlara çektirsin. Evladımı 14 yaşında kaçırıp bu Kandil binasında kaydını yapıp buradan da Kandil'e gönderdiler. Oğluma çağrım var, Tuncay oğlum eğer beni görüyor veya duyuyorsan, ben iki senedir bu vampir ve hırsız partinin kapısındayım. Her ne pahasına olursa olsun, ölüm pahasına bile olursa kaç, Türk askeri Türk polisine teslim ol. Burada işkence yok, ceza yok. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızdadır, ceza vermiyorlar, ben seni alıp evimize götüreceğim."

'BAYRAMLARIMIZ MAALESEF BURUK'

Van'da 2015 yılında kaçırılan kızları Gülcan için eşi Pınar Biçer ile evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer ise, bayramlarının buruk geçtiğini belirterek, "6 yıldır kızımdan haber alamıyorum, onunla bayramlaşamıyorum. HDP'lilerin çocukları şu an en lüks yerlerde oturuyorlar, anne ve babalarının yanında bayramlarını yapıyorlar, bizim bayramlarımız ise maalesef buruk geçiyor. Gönül isterdi ki bütün çocuklar bu bayramda annelerinin babalarının yanında olsun. Maalesef bu terör örgütü öyle bir sinsi örgüttür ki, bu güne kadar hep ülkemizin çocuklarını ve gençlerini alıp dağa kaçırıyor, mağaralarda ölüme terk ediyor. Biz buradan ayrılmayacağız çocuklarımız gelene kadar. Buradan kızıma da seslenmek istiyorum ' Gülcan, beni görüyorsan duyuyorsan ne olur dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Bunların yalanlarına kanma, bunların işleri hep yalan dolan. Kan ve ölüm üzerine bunların işleri. Teslim ol, güvenlik güçlerimiz seni alıp bize verecek' " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı