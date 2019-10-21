Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş

21.10.2019 10:43

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, dün sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba'nın (74), evinin 300 metre yukarısındaki menfezi açmaya çalışırken, akıntıya kapıldığı ortaya çıktı.

Eynesil ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleriyşe kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, sel sularında sürüklenerek, kayboldu. İhbarla köye gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışmada Zamba'nın dere yatağında, kayalıklara sıkışmış cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın cesedi, otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MENFEZİ AÇARKEN SELE KAPILMIŞHasan Zamba'nın, sağanağın artması nedeniyle 300 metre yukarıda bulunan menfezi, evini su basmaması için açmaya çalışırken, akıntıya kapıldığı ortaya çıktı. Köy sakinlerinden Hasan Genç, Zamba'nın, menfezi açmak istediği sırada suya kapıldığını anlatarak, "Akşam çok şiddetli yağmur yağdı. Menfezler tıkandı. Komşumuz, evine su gelmesin, diye menfezi açmak istediği sırada, aniden suya kapıldı ve kayboldu. Gece geç saatlerde ekiplerle köylülerle birlikte arama çalışması başlatıldı. Hasan Zamba, derenin içinde kayaya sıkışmış bulduk" diye konuştu.Bu arada AFAD ekipleri, Eynesil'de sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği; heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: DHA