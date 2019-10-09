Evgeny Grinko Samsun'da konser verecek

09.10.2019 17:08

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Samsun'da konser verecek.



Temmuzdan bu yana Türkiye'nin birçok ilinde hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyen Grinko, müzikseverlerle yarın Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek.



Ağustosta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren genç piyaniste, müzikseverler yoğun ilgi göstermişti.



Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan, daha önce de Türkiye'de konser veren sanatçı, müzikal çalışmalarını yaklaşık 17 yıldır sürdürüyor.



Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabadan çıkarak, kısa sürede adını müzik dünyasında duyurmayı başardı.



Genç piyanist, konserlerinde, geniş bir keman topluluğu ve akordeoncu 5 müzisyenle sahne alıyor.

Kaynak: AA