Evden kovulduğunu söyleyen yaşlı kadının oğlu: Annemizin başımızın üzerinde yeri var
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Evden kovulduğunu söyleyen yaşlı kadının oğlu: Annemizin başımızın üzerinde yeri var

Evden kovulduğunu söyleyen yaşlı kadının oğlu: Annemizin başımızın üzerinde yeri var
04.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:17

ANTALYA'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia ederek polisten yardım talebinde bulunan Fatma Bozer'in (91), sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

ANTALYA'da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia ederek polisten yardım talebinde bulunan Fatma Bozer'in (91), sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Bozer'in oğlu ve damadı, annelerinin geçen yıl da polise giderek olmayan altınlarının çalındığını öne sürerek haber olduğunu hatırlattı. Oğul Tahsin Güven, "İyi de olsa, kötü de olsa bizim annemiz. Başımızın üzerinde yeri var. Hakkımızda ne söylerse söylesin, bizim annemiz" dedi.

Olay, dün Kepez ilçesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma Bozer'in yanına giderek, sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlattı. Ağladığı gözlenen Fatma Bozer, kendisine ait evden birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı kadın polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi. Gazetecilere konuşan Fatma Bozer, evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Bozer, "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi. Polis, adresini tespit ettiği Fatma Bozer'i evine götürerek yakınlarına teslim etti.

'ALZHEİMER BELİRTİLERİ VAR'Haberin medyada yer almasının ardından, Demirören Haber Ajansı'nın konuştuğu Fatma Bozer'in oğlu Tahsin Güven ile damadı Hakan Aktan, annelerinin sağlık sorunları nedeniyle yaşanmamış olayları olmuş gibi anlattığını ve ciddi derecede unutkanlığı bulunduğunu söyledi. Geçen yıl polise müracaat ederek, sattığını iddia ettiği ineklerin parasıyla aldığı 6 bileziği çaldırdığını söyleyen annelerinin o günlerde de medyaya konu olduğunu hatırlatan Hakan Aktan, şöyle dedi: "Kendisiyle yaklaşık 12 yıl öncesine kadar 5 yıl birlikte oturduk. Eşimle anlaşamayınca oturduğumuzun evin alt katındaki evine indirdik. Zaman zaman bize çatıyordu ama ses çıkarmıyorduk. Son zamanlarda daha da agresif olmaya başladı. Hatta altınlarının çalındığını bile söyledi. Aslında kendisinin altını da yok. Ayrıldığı kayınpederime de bazı asılsız suçlamalarda bulundu. Bunu sürekli yapıyor. Yaşlı olduğu için de bir şey diyemiyoruz."Sokağa çıkma kısıtlamasında annelerinin kendilerinden habersiz dışarı çıktığını sözlerine ekleyen Hakan Aktan, "Polisler yakalayıp, ceza kesileceğini söyleyince, evden kovulduğunu söylemiş. İşin aslını öğrenen polis, onu evine bırakıp, bir de uyarıda bulunarak ayrıldı. Kaynanamın evi var, maaşı var. Ayrıca yardımlar da geliyor. Kendisinde alzheimer belirtileri var. Unutkanlığı çok. Çoğu kez kaybettim dediği parayı bulup, verdik. Kendisini böyle idare ediyoruz" diye konuştu.'MAĞDUR OLAN ANNEM DEĞİL, BİZİZ'Yaşlı kadının oğlu Tahsin Güven ise annesinin medyada çıktığı gibi 75 değil, 91 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Annemin evi var. Zaman zaman evime götürüp, orada ona bakıyorum. Götürdüğümüz yemekleri bazen döküyor. Bağırıp, çağırıyor. Yaşlıdır, başımızın üzerinde yeri var. O bizim annemiz. İyi de olsa kötü de olsa atamız. Ama yapılan haberden sonra sosyal medyada kötü, yanlış yorumlar yapılıyor ki, aynaya bakıp kendi kendime 'ben neymişim' diyorum. Böyle bir şey yok. Ortada ciddi bir mağduriyet var. Mağdur olan annem değil, biziz. Durumu benden daha iyi. İki tane tapulu evi var. Maaş alıyor. Devlet her gün yemeğini getiriyor. Biz de her zaman yanına geliyoruz. Geçenlerde 16 saat hastanede başında bekledim. Atacak olsam 16 saat başında beklemem. Bilip bilmeden bizi yanlış değerlendirip, yanlış yorum yapıyorlar" dedi.'SÖYLEDİKLERİNİ CİDDİYE ALMAMAK LAZIM'Annesinde ciddi unutkanlık olduğunu da sözlerine ekleyen Tahsin Güven, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir yere koyduğu şeyi bulamıyor, sonra da çalındı diye milleti suçluyor. Yeğenime, bize huzur vermiyor. Sokağa çıkma yasağında bizden birinin evine girdiğini ve hırsızlık yapıldığını söylüyor. Sokağa çıkma yasağı varken biz nasıl dışarıya çıkabiliriz. Yetkililerden rica ediyorum. Anneme sahip çıksınlar. Sağlık sorunları var. Unutkanlık var. Kendisini kaybediyor. Geçenlerde parasını toprağın altına gömmüş. Sonra da çalındı diyerek bizi suçladı. Onu çok ciddiye almamak lazım. İyi de olsa, kötü de olsa bizim annemiz. Başımızın üzerinde yeri var. Biz ona ölene kadar bakacağız. Bakmak da zorundayız. Hakkımızda ne söylerse söylesin, bizim annemiz. Ancak ricam, sosyal medyada bilip bilmeden yanlış yorumlar yapmasınlar. Ben hayırsız bir insan olsaydım, çıkıp burada dobra dobra konuşmazdım."


Kaynak: DHA

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