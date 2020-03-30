'Evde bakım hizmetleri' tam gaz
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakın, Güncel

'Evde bakım hizmetleri' tam gaz

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilen 'evde sağlık ve bakım hizmeti' hız kesmeden devam ederken yaşlı vatandaşlar kendilerine gösterilen yakın ilgi ve verilen hizmetten dolayı oldukça memnun.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:33
'Evde bakım hizmetleri' tam gaz

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilen 'evde sağlık ve bakım hizmeti' hız kesmeden devam ederken yaşlı vatandaşlar kendilerine gösterilen yakın ilgi ve verilen hizmetten dolayı oldukça memnun.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü salgını nedeniyle bir dizi önlemi hayata geçiren ve özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip vatandaşlara yönelik "Evde Kalın, Biz Getirelim" uygulamasını genişleten Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'evde sağlık ve bakım hizmeti'ni de kesintiye uğratmadan devam ettiriyor.

Ekip sayısı da ziyaretler de arttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen evde sağlık ve bakım hizmetleri, il genelinde tüm hızıyla sürüyor. Doktor, hemşire ve temizlik görevlilerinden oluşan ekiplerin sayısını artıran Daire Başkanlığı, günlük yaşlı ve hasta ziyaretini ise 2 katına çıkardı. Evde sağlık ve bakım hizmeti kapsamında harekete geçen ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlı ve kronik hastalıkları bulanan vatandaşların ilk olarak sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Enjeksiyon, pansuman, şeker ölçümü

Görevli doktor ve hemşireler, genel sağlık kontrolünü gerçekleştirdikleri yaşlılara ayrıca enjeksiyon, pansuman, şeker ölçümü gibi işlemleri yapıyor, serum ve sonda takıyor, gerekmesi halinde ise hastaları çeşitli hastanelerin ilgili servislerine yönlendiriyor. Korona salgını nedeniyle alınacak tedbirleri anlatan sağlık ekipleri, yaşlı vatandaşlara 'evde kalmaları' konusundaki uyarıları tekrarlıyor ve son olarak da en çok kullanılan banyo, tuvalet, kapı kolları, elektrik düğmeleri, elektronik eşyalar ve mobilyaları dezenfektanlarla virüslerden arındırıyor.

Yakın ilgi, kusursuz sağlık hizmeti

İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesi'ndeki konutlarında sağlık ekiplerini misafir eden 73 yaşındaki Fatma Aydemir ile 86 yaşındaki Nezahat Sağlamer, kendilerine gösterilen yakın ilgiye ve verilen hizmetlere teşekkür etti. Aydemir ve Sağlamer, "Gerek sağlık ekipleri gerekse temizlik ekipleri bizlere büyük yakınlık gösterip hizmette de kusur etmiyorlar. Uygulamadan son derece memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve değerli yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler.

"Hizmetler kesintisiz sürüyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin günün her saatinde işinin başında olduğunu ve vatandaşlara hizmet ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Demir ise, "Ekiplerimiz sadece olağanüstü günlerde değil sürekli hizmete hazır haldedirler. Çok değer verdiğimiz kıymetli büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi de bu düşünce ve anlayış içerisinde kesintisiz sürdürüyoruz. Yaşlılarımızı korumak, onların sosyal, psikolojik, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak en önemli görevlerimiz arasında bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Yeter ki evlerinizde kalın"

Korona virüsü salgınının yaşandığı bu günlerde yaşlılara çok daha fazla ilgi ve yakınlık gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Yaşlılarımız yeter ki, salgın süresince evlerinde kalsınlar. Biz işimizin başındayız, onlar evlerinde rahat olsunlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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