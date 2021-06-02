EURO 2021 Milli takım kadrosunda hangi futbolcular var! İşte, gruplar, fikstür ve şehirler
Koronavirüs nedeniyle 2020'de oynanamayan ve 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, EURO 2021 ne zaman? Türkiye maçları ne zaman başlıyor? İşte, gruplar, fikstür ve şehirler
2020'de yapılması planlanan ama pandemi nedeniyle 2021 Haziran'a ertelenen Euro 2020 heyecanla bekleniyor. Peki, EURO 2021 ne zaman? Milli takım kadrosunda kimler var? İşte, EURO 2021 hakkında merak edilenler ve detayları…
EURO 2021 NE ZAMAN?
Tarih: 11 Haz 2021 Cum – 11 Tem 2021 Pazar
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.] UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.
A MİLLİ TAKIM EURO 2020 KADROSU
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
EURO 2021 NEREDE YAPIALCAK
EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir.
İlk adaylık başvurusunu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da aday olan Türkiye yaptı. 15 Mayıs 2012'de adaylık başvurularının bitmesinden sonra tek aday olarak Türkiye'nin kalması sonucu UEFA adaylık süresini uzattı. 30 Haziran 2012 tarihinde, bir basın toplantısında o günkü UEFA Başkanı Michel Platini "Turnuvanın tek bir ev sahibi yerine, farklı ülkelerdeki 12 veya 13 şehirde yapılmasının düşünüldüğünü ve bunun ileriki günlerde netleşeceğini" açıkladı.UEFA, 6 Aralık 2012 tarihinde UEFA'nın kuruluşunun 60 yılı münasebetiyle turnuvanın farklı şehirlerde düzenleneceğini açıkladı.
1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran 2020
2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran 2020
3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran 2020
Son 16 turu: 27-28-29-30 Haziran 2020
Çeyrek final: 3-4 Temmuz 2020
Yarı final: 7-8 Temmuz 2020
Final: 12 Temmuz 2020
MAÇLARIN YAPILACAĞI ŞEHİRLER:
Roma,
Bakü,
Amsterdam,
Londra,
St. Petersburg,
Bükreş,
Glasgow,
Kopenhag,
Bilbao,
Münih,
Dublin,
Budapeşte
TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?
A Grubu
12 Haziran 2020: Türkiye – İtalya (Roma Olimpiyat Stadı – Roma)
13 Haziran 2020: Galler – İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı – Bakü)
17 Haziran 2020: İtalya – İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı – Roma)
17 Haziran 2020: Türkiye – Galler (Bakü Olimpiyat Stadı – Bakü)
21 Haziran 2020: İtalya – Galler (Roma Olimpiyat Stadı – Roma)
21 Haziran 2020: İsviçre – Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı – Bakü)
B Grubu
13 Haziran 2020: Belçika – Rusya (St. Petersburg Stadı – St. Petersburg)
13 Haziran 2020: Danimarka – Finlandiya (Parken Stadı – Kopenhag)
17 Haziran 2020: Finlandiya – Rusya (St. Petersburg Stadı – St. Petersburg)
18 Haziran 2020: Danimarka – Belçika (Parken Stadı – Kopenhag)
22 Haziran 2020: Finlandiya – Belçika (St. Petersburg Stadı – St. Petersburg)
22 Haziran 2020: Rusya – Danimarka (Parken Stadı – Kopenhag)
C Grubu
14 Haziran 2020: Hollanda – Ukrayna (Johan Cruyff Arena – Amsterdam)
14 Haziran 2020: Avusturya – Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena – Bükreş)
18 Haziran 2020: Hollanda – Avusturya (Johan Cruyff Arena – Amsterdam)
18 Haziran 2020: Ukrayna – Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena – Bükreş)
22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi – Hollanda (Johan Cruyff Arena – Amsterdam)
22 Haziran 2020: Ukrayna – Avusturya (Bükreş Ulusal Arena – Bükreş)
D Grubu
14 Haziran 2020: İngiltere – Hırvatistan (Wembley Stadı – Londra)
15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi – Çekya (Hampden Park – Glasgow)
19 Haziran 2020: İngiltere – Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı – Londra)
19 Haziran 2020: Hırvatistan – Çekya (Hampden Park – Glasgow)
23 Haziran 2020: Çekya – İngiltere (Wembley Stadı – Londra)
23 Haziran 2020: Hırvatistan – Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park – Glasgow
E Grubu
15 Haziran 2020: İspanya – İsveç (San Mames Stadı – Bilbao)
15 Haziran 2020: Polonya – Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena – Dublin)
19 Haziran 2020: İsveç – Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena – Dublin)
20 Haziran 2020: İspanya – Polonya (San Mames Stadı – Bilbao)
24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi – İspanya (San Mames Stadı – Bilbao)
24 Haziran 2020: İsveç – Polonya (Dublin Arena – Dublin)
F Grubu
16 Haziran 2020: Fransa – Almanya (Allianz Arena – Münih)
16 Haziran 2020: Portekiz – Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı – Budapeşte)
20 Haziran 2020: Portekiz – Almanya (Allianz Arena – Münih)
20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi – Fransa (Puskas Stadı – Budapeşte)
24 Haziran 2020: Almanya – Play-Off A Grubu birincisi (Allianz Arena – Münih)
24 Haziran 2020: Portekiz – Fransa (Puskas Stadı – Budapeşte)
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