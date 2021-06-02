EURO 2021 Milli takım kadrosunda hangi futbolcular var! İşte, gruplar, fikstür ve şehirler

Koronavirüs nedeniyle 2020'de oynanamayan ve 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, EURO 2021 ne zaman? Türkiye maçları ne zaman başlıyor? İşte, gruplar, fikstür ve şehirler