Etü ile İTÜ Bilgi ve Tecrübelerini Paylaşacak

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi arasında bilgi birikimi, tecrübe ve teknik imkanların paylaşılması kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İTÜ'nün KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyenlerin bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve teknik imkanlarını paylaşabilmelerinin yolunu açacak işbirliği protokolünü imzalamak için makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çakmak, işbirliği protokolüne değinerek, "Bu işbirliği protokolünü imzalayarak ETÜ ile İTÜ-KKTC arasında güçlü bir köprü inşa etmeyi umuyoruz." dedi.

Taraflar arasında akademik işbirliği protokolünün imzalanması sonrası ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) de ziyaret eden Rektör Kahya, biyoteknoloji ve sismik araştırmalar alt gruplarına ait laboratuvarlar ve bu laboratuvarlarda gerçekleştirilen üretim ve araştırmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA