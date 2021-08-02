Etkinlikleri İzne Bağlama Kararı-02.08.2021
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Etkinlikleri İzne Bağlama Kararı-02.08.2021

Etkinlikleri İzne Bağlama Kararı-02.08.2021
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İlimiz merkezi ile tüm ilçelerimizde İl/İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak...

İlimiz merkezi ile tüm ilçelerimizde İl/İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Batman ili Mülki İdare sınırları içerisinde 02. 08. 2021 günü saat 00: 01' dan 16. 08. 2021 günü saat 24: 00' a kadar 15 ( on beş ) gün süre ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; açık ve kapalı alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, basın açıklaması, protesto/gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, toplu karşılama/uğurlama, insan zinciri, çelenk sunma, bildiri/broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma, Valilik/Kaymakamlıklarca her yıl belirlenen yerler dışında kamu binalarına, park, bahçe, üst geçitler vb. her türlü açık alanlar ile siyasi parti binaları, sendika binaları, dernek ve STK binalarına kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş/pankart vb. materyallerin asılması ile bunun gibi tüm eylem ve etkinliklerin mülki idare amirinin İZNİNE BAĞLANMASINI, İlimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda "açık/ kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı vb. " eylem etkinliklerin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. Maddesine istinaden 02. 08. 2021 günü saat 00: 01' dan 16. 08. 2021 günü saat 24: 00' a kadar 15 ( on beş ) gün süre ile YASAKLANMASINI, Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesi karar altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Batman Valiliği

Kaynak: Habermetre

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