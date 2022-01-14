Etiyopya, DSÖ Genel Direktörüne desteğini çekti

Etiyopya, kendi vatandaşı olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a desteğini çektiğini duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, DSÖ İcra Heyetine mektup göndererek, 5 yıllık ikinci dönem için tekrar göreve seçilmesi beklenen Ghebreyesus'un görevini kötüye kullandığını belirtti.

Mektupta, ülkenin kuzeyinde yaşanan iç çatışmada Ghebreyesus'un sergilediği "tarafgir" tutumun kabul edilemeyeceği ve Genel Direktörün konumunu kullanarak Etiyopya'nın iç işlerine müdahale ettiği ifade edildi.

Ghebreyesus'un medyada isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) cesaretlendirici açıklamalarda bulunduğuna yer verilen mektupta, tüm bu eylemlerin DSÖ'nün bağımsızlığının ve güvenirliğinin ihlali olduğu vurgulandı.

Kenya, Ruanda ve Botsvana daha önce Ghebreyesus'un yeniden göreve gelmesini desteklediklerini duyurmuştu.

DSÖ İcra Heyetinin ocak sonunda bir araya gelerek mayıs ayında yapılacak seçim için yeni genel direktör adaylarını belirlemesi planlanıyor.

TPLF'nin Etiyopya siyasetinde güçlü olduğu dönemde Etiyopya Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Ghebreyesus, Etiyopya'nın çabaları sonucu çok sayıda ülkenin desteğini alarak 2017'de direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Ghebreyesus, üstü kapalı şekilde TPLF'ye gönderdiği destek mesajlarıyla Etiyopyalıların tepkisini çekmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet