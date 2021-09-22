Etiyopya'da isyancılar, yardım tırlarının abluka yüzünden geri dönemediğini ileri sürdü - Haberler
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Etiyopya'da isyancılar, yardım tırlarının abluka yüzünden geri dönemediğini ileri sürdü

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya'da isyancılar, yardım tırlarının abluka yüzünden geri dönemediğini ileri sürdü

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırının bölgenin abluka altında tutulması nedeniyle geri dönemediğini açıkladı.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tırının bölgenin abluka altında tutulması nedeniyle geri dönemediğini açıkladı.

Birlemiş Milletlerin (BM) temmuzdan bu yana 466 yardım tırından sadece 38'inin geri döndüğünü açıklaması sonrası Etiyopya hükümetinin suçlamalarına maruz kalan TPLF, tırların, hükümetin uyguladığı abluka ve güvenlik sorunu yüzünden dönemediğini ileri sürdü.

Tigray Dış İlişkiler Ofisi, yaptığı açıklamada, BM'nin Etiyopya ofisinin yaptığı açıklamanın eksik ve yanıltıcı olduğunu kaydederek, tırların niçin dönemediğinin araştırılmadığını ifade etti.

Açıklamada, yardım tırları şoförlerinin, bölgede yakıt olmaması, nakit sıkıntısı, gördükleri kötü muamele ve araçların haftalarca Afar eyaletinde tutulması nedeniyle geri dönmek istemediği aktarıldı.

Tırları kendi lojistik amaçları için kullandığını reddeden TPLF, tırların giriş ve çıkışı için iş birliğine de açık olduklarını vurguladı.

Federal ordu ile TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz arttı.

Sadece Tigray'da yaklaşık 2 milyon kişi yerinden olurken halen 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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