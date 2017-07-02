Etiyopya'da 29. Afrika Birliği Zirvesi - Addis
- Angola Savunma Bakanı Joao Manuel Goncalves Lourenco'nun gelişi Askeri Bando tarafından karşılama töreni Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh'nin gelişi Angola Savunma Bakanı Joao Manuel Goncalves Lourenco, 29.
- Angola Savunma Bakanı Joao Manuel Goncalves Lourenco'nun gelişi
Askeri Bando tarafından karşılama töreni
Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh'nin gelişi
Angola Savunma Bakanı Joao Manuel Goncalves Lourenco, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi. Lourenco, havalimanında Etiyopya Su Kaynakları, Sulama ve Elektrik Bakanı Seleshi Bekele tarafından karşılandı. Öte yandan, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi.