Etiyopya'da 29. Afrika Birliği Zirvesi - Addis

- Angola Savunma Bakanı Joao Manuel Goncalves Lourenco'nun gelişi

Askeri Bando tarafından karşılama töreni

Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh'nin gelişi

Angola Savunma Bakanı Joao Manuel Goncalves Lourenco, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi. Lourenco, havalimanında Etiyopya Su Kaynakları, Sulama ve Elektrik Bakanı Seleshi Bekele tarafından karşılandı. Öte yandan, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh, 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi.