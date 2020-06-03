Etiyopya 5 milyar fidan dikecek Ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Etiyopya, gelecek 3 ayda 5 milyar fidan dikeceğini duyurdu.

Ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Etiyopya, gelecek 3 ayda 5 milyar fidan dikeceğini duyurdu.

Geçen yıl yapılan kampanyayla 12 saatte 350 milyon fidan diktiğini duyuran hükümet, 3 ay sürecek yağmur sezonu boyunca 5 milyar fidan dikmeye hazır olduğunu açıkladı.

Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Komisyonu (EFCCC) Komiseri Fekadu Beyene, yaptığı açıklamada, dikimin ana amacının orman örtüsünün genişletilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 5 milyar fidanın dikimi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Beyene, "Ülkemizde orman örtüsü şu anda yüzde 15,5 dolaylarında. Eğer her yıl 1 milyon hektara 1 milyar ağaç dikmeyi başarırsak bu oran 2030'da yüzde 30'u bulacak." diye konuştu.

Addis Ababa hükümetinin başlattığı "Yeşil Miras" kampanyası kapsamında geçen yıl 4 milyar fidan diken ülke, aynı zamanda 12 saatte 350 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırdığını duyurmuştu.

Dünya rekoru bağımsız bir kurum tarafından tanınmasa da tüm ülkenin katıldığı kampanya dünya kamuoyunda dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 20. yüzyılın başlarında ülkenin yüzde 35'i ormanlarla kaplıydı.

Kaynak: AA