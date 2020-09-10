Etebo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
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Etebo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Etebo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
10.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:34

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdmanın ilerleyen bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Nijeryalı Oghenekaro Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Emre Akbaba ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Kaynak: AA

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