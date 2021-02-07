ETB ve ETSO'dan öğrencilere tablet desteği

Edirne Ticaret Borsası (ETB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ihtiyaç sahibi öğrenciler için klavyeli tablet aldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ihtiyaç sahibi öğrenciler için klavyeli tablet aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öğrencilerin çevrimiçi eğitim alabilmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında ETB ve ETSO tarafından alınan 136 adet klavyeli tablet, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'ya teslim edildi.

Arpacı törende yaptığı konuşmada, salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için evlerinden canlı derslere katılamayan öğrencilere yapılan bu desteğin değerli olduğunu belirtti.

"Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" parolasıyla hareket ederek öğrencilerin süreçten en sağlıklı şekilde çıkması için çalıştıklarını belirten Arpacı, "Eğitim camiası olarak bizleri destekleyen paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

ETB Başkanı Özay Öztürk ve ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da sosyal sorumluluk kapsamında geleceğin teminatı çocukların eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için destek sağlamayı hedeflediklerini belirterek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelere teşekkür etti.

Törene ETB Genel Sekreteri Serkan Kösem, ETSO Meclis Başkanı Emre Alp ve Genel Sekreter Nevzat Taşkın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı