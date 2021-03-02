Esra Erol Zeynep Şenel olayı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esra Erol Zeynep Şenel olayı nedir?

02.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:41
Esra Erol Zeynep Şenel olayı nedir?

ATV Esra Erol'da programında anne Gürcünaz'ın aradığı Zeynep Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki, Esra Erol Zeynep Şenel olayı nedir?

ESRA EROL - ZEYNEP ŞENEL OLAYI NEDİR?

Anne Gürcünaz, 19 yaşındaki kızı Zeynep evden 3. kez kaçınca Esra Erol'un programına çıktı. Gürcünaz ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçmıştı. İkinci kaçışında ise bu kez 18 yaşındaydı ve kaçtığı kişi 15 yaşındaki komşu oğluydu. Onunla imam nikahlı evlenen Zeynep 4 ay sonra eve geri döndü ve yine kaçtı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu ve kızlarını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz soluğu Esra Erol'da aldı. Esra Erol kayıp olan Zeynep'i buldu ve cuma günü canlı yayına çıkardı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Sezen Aksu Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Serdar Aziz Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esra Erol Zeynep Şenel olayı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:40:46. #1.14#
title