Esra Erol Zeynep Şenel olayı nedir?

ESRA EROL - ZEYNEP ŞENEL OLAYI NEDİR?

Anne Gürcünaz, 19 yaşındaki kızı Zeynep evden 3. kez kaçınca Esra Erol'un programına çıktı. Gürcünaz ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçmıştı. İkinci kaçışında ise bu kez 18 yaşındaydı ve kaçtığı kişi 15 yaşındaki komşu oğluydu. Onunla imam nikahlı evlenen Zeynep 4 ay sonra eve geri döndü ve yine kaçtı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu ve kızlarını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz soluğu Esra Erol'da aldı. Esra Erol kayıp olan Zeynep'i buldu ve cuma günü canlı yayına çıkardı.