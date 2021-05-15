Espiye Müftülüğü bayramda çocukları sevindirdi

Espiye Müftülüğünce 20 öğrenciye bayram hediyesi verildi.

Espiye Müftülüğünce 20 öğrenciye bayram hediyesi verildi.

İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, AA muhabirine, Müftülük Din Hizmetleri Uzmanı Orhan Cesur'un öncülüğünde ilçeye bağlı Aydınlar köyündeki 20 öğrenciye çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Çocukların bayramda sevindirilmesi gerektiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Evlere kapandığımız şu süreçte bilhassa çocukların morale ve sevinmeye ihtiyacı var. Aydınlar köyündeki öğrencilerine bayram sevincini yaşatmak istedik. Bayramlık kıyafetleri çocuklarımıza ulaştırdık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Yardımların öğrencilere ulaşmasında emeği gecen Cesur'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık