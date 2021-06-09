Espiye ilçesinde hasar oluşan grup yolunda onarım çalışmaları sürüyor
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Espiye ilçesinde hasar oluşan grup yolunda onarım çalışmaları sürüyor

Espiye ilçesinde hasar oluşan grup yolunda onarım çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, 22 Ağustos 2020'de yörede aşırı yağış sonucu hasar oluşan Espiye-Soğukpınar-Ericek grup yolunda onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, 22 Ağustos 2020'de yörede aşırı yağış sonucu hasar oluşan Espiye-Soğukpınar-Ericek grup yolunda onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Espiye-Soğukpınar arası 18 kilometrelik kısım çalışmalarının 20 gün önce başladığını belirtti.

Soğukpınar-Ericek arası 23 kilometrelik ikinci etap ihalesinin de tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde onarımına başlanacağını aktaran Tengir, yapım çalışmaları için acil yardım ödeneğini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü ve AK Parti Giresun milletvekillerine teşekkür etti.

Espiye ilçesinde hasar oluşan grup yolunda onarım çalışmaları sürüyor
Espiye ilçesinde hasar oluşan grup yolunda onarım çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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