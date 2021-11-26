Eskrimde Avrupa 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası yarın Bulgaristan'da başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da hafta sonu düzenlenecek turnuvada, yıldız erkek ve kızlar kılıç kategorilerinde 40 eskrimci hem bireysel hem de takım müsabakalarında piste çıkacak.

Organizasyonun ilk gününde erkekler bireysel, kızlar takım, ikinci gününde ise kızlar bireysel, erkekler takım müsabakaları olacak.

Turnuvada madalya için ter dökecek erkek ve kadın sporcular şunlar:

"Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Arda Aygün, Mehmet Ömer Bayraktar, İsmail Tuna Biçicioğlu, Kerem Çağlayan, Demir Çilingir, Acar Dankaz, Mehmet Erdem Durul, Burak Efe Emiroğlu, Fatih Erdöl, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Emir Mermutoğlu, Doruk Örs, Alkım Öztürk, Bora Takeş, Arda Tanerler, Mehmet Emin Uğurlu, Furkan Yaman.

Begüm Alkaya, Duru Arabacı, Alara Çermen, Zehra Nehir Cihan, Damla Demirkol, Ayşe Betül Doğan, Lina Elmiladi, Akya Göllü, Ela Güneş, Nil Güngör, Ekin Haykır, Neris Ada Kabadere, Zehra Kerem, Ezgi Koçer, Serra Macit, Defne Lal Oruncak, Pınar Miray Şişik, Gökçe Sena Üstün, Defne Utaş, Nehir Yıldırım"

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet