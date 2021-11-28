Eskrim: Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkekler Kılıç Milli Takımı üçüncü oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enes Talha Kalender ve Alkım Öztürk'ten oluşan Yıldız Erkekler Kılıç Milli Takımı, Polonya-3 takımını ile Mısır ve Fransa'yı yendi.

Yarı finalde eşleştiği ABD-1 takımına 45-43 yenilen Yıldız Erkekler Kılıç Milli Takımı, üçüncülük müsabakasında ABD-4 takımını 45-34 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

Aynı kategoride mücadele eden Türkiye-2 (Emiroğlu, Erdöl, Tanerler, Yaman) 9, Türkiye-3 (Çilingir, Durul, Küpeli, Örs) 10, Türkiye-4 (Altınçekiç, Bayraktar, Takeş) 22, Türkiye-5 (Aygün, Dankaz, Mermutoğlu, Uğurlu) ise toplam 40 takımın mücadele ettiği turnuvayı 26'ıncı olarak tamamladı.

Öte yandan turnuvada Yıldız Kızlar Kılıç'ta bireysel karşılaşmalarda piste çıkan eskrimcilerden Serra Macit 43, Nil Güngör 49, Damla Demirkol 60, Zehra Kerem 76, Duru Arabacı 77, Ayşe Betül Doğan 78, Akya Göllü 81, Pınar Miray Şişik 85, Ezgi Koçer 86, Gökçe Sena Üstün 99, Begüm Alkaya 106, Ela Güneş 107, Ekin Haykır 109, Alara Çermen 113, Lina Elmiladi 130, Zehra Nehir Cihan 133, Neris Ada Kabadere 144, Defne Lal Oruncak 151, Nehir Yıldırım 152 ve Defne Utaş 170'inci oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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