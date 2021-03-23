Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO dizisinden ayrılacak mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO dizisinden ayrılacak mı?

23.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:52
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO dizisinden ayrılacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO dizisinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarının karşısına yine üzücü bir haberle çıktı. Bir süredir yaprak dökümünün devam ettiği dizide, yeni bir isim daha veda kararı ile gündeme geldi.

EDHO CEYLAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a, Ceylan karakteri ile katılan ve dizinin sevilen isimlerinden biri haline Sanem Çelik, kadrodan ayrıldı. Sevilen oyuncu, gelecek bölümlerden itibaren dizide yer almayacak.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Sanem Çelik, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, lise ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Bu akşam (23.03.2021) 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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