Eskişehirspor'un vergi dairesine ve SGK'ya borcu 36 milyon liraya ulaştı

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz. Bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey. Kulübün adına kayıtlı cipler var hurdalıktan aldık. Eskişehirspor'un şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş vergi dairesi borcu, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK'ya borcu var" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden buyana kulübün 23 milyon lira borcunu ödediklerini belirten Başkan Akgören, "İnsanların Eskişehirspor ile ilgili gerçek bilgilere birinci ağızdan ulaşmasını hedeflediğimiz için bugünü seçtik. Yönetime geliş şeklimiz bazen unutuluyor. Büyük beklentilere giriliyor. Yönetime geliş şeklimizi tüm camiamız biliyor ve konulara vakıf. Bizler bu göreve Eskişehirspor kulübünü yaşatmak, kulübü kapattırmamak, şehrin namusunu kurtarmak için talip olduk ve yaklaşık 13 aydır bu mücadeleyi veriyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı 13 ay önce 6,1 olan kurun 9'larda olduğu bir dönemde bizler Eskişehirspor bayrağını dik tutmaya çalışıyoruz. 13 aylık süre içerisinde yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz günden buyana 12 milyon 731 bin lira parayı bu yönetim kurulu nakit olarak bu kulübe ödemiş arkadaşlar. Bunun haricinde biz kulübü yaşatırken, Eskişehirspor kulübüne gelmesi gereken ama icralık olduğu için gelemeyen borçlara ödenen 10 milyon 500 bin lira var. Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz. Bu rakamları net olarak söylüyorum ve bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek. Eskişehirspor Yönetim Kurulu Eskişehirspor'un 35 milyon lira borcunu ödeyecek. Futbolcular hariç kulübün sadece ayakta kalabilmesi için her ay; personel maaşı, mutfak masrafları, doğalgaz, elektrik, bakım onarım, ulaşım, kargo, benzin, özel güvenlik, deplasman masrafları, vergi ve SGK ödemeler, saha bakımları gibi kalemlerde 490 bin liraya ihtiyacı var. Bu bir masraf sarmalı. Bu ayı ödüyorsun bitmiyor ve buna futbolcu ödemeleri, primler hariç onları da katarsak yaklaşık 8 milyon lira masrafımız var. Bunu da üzerine koyarsak yıllık hiç bir şey yapmasan en az masrafı 15 milyon lira arkadaşlar. Bu en çok tasarruf edilmiş halidir. Bu masrafları çıkarmak için gece gündüz mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Eskişehirspor kulübüne en az 300-500 bin lira gelir getirmeyi hedefliyoruz"

Eskişehirspor'a gelir getirmek için ilk adımı attıklarını aktaran Başkan Akgören, "Eskişehirspor'a gelir getirici ilk hamlemiz başladı. Bunu binlerce taraftarımızla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 35-40 sene önce yapılan tesislere girildiğinde sol taraftaki eski A takım binası ve yanındaki spor salonu buranın yapı denetim firmalarına ölçüm kalitesini yaptırdık. Bu binaların o zamanların teknolojisiyle yapılan inşaatlar olduğunu ve can tehlikesi taşıdığını belirttiler. Binamız yıkım iznini aldık ve yıkıma başladık. Orayı yıkarak Eskişehirspor Kulübü'ne ilk gelir getirici adımı atıyoruz. Bu ilk olacak ama son olmayacak. Camia bize sabrederse 23 ay sonra yapacağımız olağan genel kurulunda Eskişehirspor kulübünün en az 300-500 bin lira gelir getirmeyi hedefliyoruz. İki tane üstü kapalı halı saha ve sosyal tesis yapıyoruz. İkinci adım olarak yine gelir getirici projemiz Kanlıkavak'ta arkadaşlar. Bu eseri yapanları ayakta alkışlıyoruz ancak kendileri artık orayla ilgilenmiyorlar. Hiçbirisi şu anda görevde değil. Orası gerektiği gibi işletilemiyor. Orası bizim elimizde çok daha farklı işletilecek aylık bu kulübün en az 50 bin lira gelir getirecek şekilde planlandı, programlandı" şeklinde konuştu.

"Eskişehirspor formalarının satışı Fenerium'dan çekildi"

Fenerium'da satışa sunulan Eskişehirspor forması konusuna değinen Başkan Akgören, "Fenerbahçe yöneticileri bütün Anadolu kulüplerinin, köklü Anadolu kulüplerinin formalarını satış kararı almışlar. Bende Eskişehirspor armasını, formasını taraftarımızın İstanbul kulüplerine karşı duruşunu en iyi bilenlerden biri olmama rağmen İstanbul'da Eskişehirspor formasının satılmasını ve armanın oraya yakışacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Yönetim kuruluma danışmadan aldığım nadir kararlardan biridir. Tamamen sorumluluk bana aittir. Eskişehirspor taraftarı istemiyorsa şahsi bir inatla forma satışına devam edecek halim yok, elbette geri çekerim. Camiamızı dinledik ve bunu geri çektik" dedi.

"Bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Eskişehirspor'da yaşanan forma krizi hakkında konuşan Başkan Akgören, "Rizespor maçında forma değişimi var. Bir bardak su da kopan bir fırtına tamamen yanlış anlaşılma. Göreve geldiğimizde ilk bizden istenen forma oldu. Her hafta forma parası gönderiyoruz. Bu formalar nerede? Başkanım forma kalmadı gördük ki geçmişte birçok dönemde olduğu gibi Eskişehirspor Kulübü'nün her maça götürdüğü iki takım forma maçtan sonra yok oluyor. Her maça iki takım forma gidiyor yani 42 forma ama maç sonu kayboluyor. Bin 428 forma soyunma odasından kayboluyor. Sadece formadan bu kulübün her sezon forma, malzeme maliyeti 500 bin lira civarında. Biz göreve geldiğimizde ilk müdahaleyi devre arası yaptık. Sadece yarım sezonda 250 bin lira tasarruf ettik. Bir buçuk sezonda sadece malzemeden 750 bin lira tasarruf ettik. Ayrıca bunu tebliğ eden tek kulüp biz değiliz. Birçok takım aynı uygulamayı yapıyor. Böylesine dar boğazda herkes tasarruf etmek zorunda biz her yerde tasarruf ediyoruz. Biz Eskişehirspor'un bir lirasına zeval gelmemesi adına kendi malımızdan daha çok sahip çıkıyoruz. Bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey" diye konuştu.

"Kulübün adına kayıtlı cipler var hurdalıktan aldık"

Geçmişte kulüp üzerine alınan araçları hurdalıktan topladıklarını aktaran Akgören, "Bu kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan pikaplar aldık. Şu anda kulüp hizmetinde kullanılıyor. Hurdalıkta cip bulduk bunu tamir edelim astarı yüzünü geçiyor toparlayamıyoruz. İki tane pikap ve bir otobüsü kurtardık ve şu anda Eskişehirsporumuza hizmet ediyor. Biz Eskişehirspor'un malına sahip çıkarak hata mı ediyoruz. Bize Allah sizden razı olsun diyeceğine kadar yerin dibine gömdünüz" ifadelerine yer verdi.

"Eskişehirspor'un şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş Vergi Dairesi borcu, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK'ya borcu var"

Son olarak Siyah-Kırmızılı kulübün vergi ve SGK borçları hakkında konuşan Başkan Mustafa Akgören, şunları söyledi;

"Eskişehirspor'un şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş Vergi Dairesi borcu, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK'ya borcu var. Şimdi devletimizin ülkemize tanıdığı bir yapılandırma şansı var bu müthiş bir yapılandırma. Bakın 26 milyonluk vergi borcu peşin ödenirse 8 milyon 839 bin 461 lira 66 kuruş yani 17 milyon indirim var arkadaşlar. Bunu tüm eski başkanlara, yöneticilere çağrımdır gelin bir masaya oturalım benim önderliğimde bu cenazeyi kaldırılalım. Tek tek kendilerine ulaşacağım. Yapılandırmaya başvurduk. Eğer vergi dairesindeki bu borcu 2 taksitte ödersek 9 milyon 868 bin 143 lira 7 kuruşa kadar indiriyoruz. Eğer bunu 36 taksitte ödersek 14 milyon 700 bin 981 lira 60 kuruş olarak ödenebilir ama 36 ay sürdürülebilir bir model değil. Bizim bu işi bir kere de halletmemiz lazım. SGK borcunu peşin ödersek 8 milyon 664 bin 45 lira 21 kuruşa düşüyor. Toplamda yaklaşık 20 milyon lira tasarruf olur. Bunu önemle camiaya arz ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı