Eskişehirspor, taraftarının ismini formasında taşıyacak

ESKİŞEHİRSPOR, mali açıdan zor günler geçiren ve yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak kulübü ekonomik olarak rahatlatmak için 1000 lira bağış yapan taraftarlarının isimlerini, yeni sezon için özel tasarlanan deplasman formasına yazacak. Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yavuz , Türkiye'de ilk kez bir futbol takımının formasında taraftarlarının isimlerinin yazılacağını ifade ederek, "Taraftar belli bir bedel karşılığında deplasman formalarımıza ismini yazdırabilecek ya da sevdiği herhangi birinin ismini yazdırabilecek. İsmin yaşatılmasını sağlayacak. Bizlerin çok önemsediği bir kampanya bu. Taraftarımızın da bize destek olacağını düşünüyoruz" dedi.Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yeni sezon hazırlıkları için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde önceki gün topbaşı yaptı. İlk antrenmanın ardından dün Polonya'ya giden teknik heyet ve futbolcular 10 günlük kampa girdi. Yeni sezona, geçen Mayıs ayında seçilen Başkan Osman Taş ve yeni yönetim kadrosuyla girecek olan Eskişehirspor, FIFA tarafından kulübe Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle verilen 6 puan silme cezasının ardından, transfer tahtasının açılması için de yoğun mesai harcıyor. Kulübü mali açıdan rahatlatmak için birçok yeni projeye imza atan yönetim kurulu 'Gücümüzü Adından Alacağız' isimli kampanyasıyla da Türkiye'de bir ilke imza atacak. Kampanya kapsamında kulübe 1000 liralık bağışta bulunarak destek olan taraftarların isimleri, Eskişehirspor'un 2019/2020 sezonu için özel tasarlanan deplasman formasında yazılacak.'TÜRKİYE'DE İLK'Kampanyayla ilgili bilgi veren Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yavuz, Türkiye'de formasında taraftar ismi bulunan ilk kulüp olacaklarını söyledi. Amaçlarının mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'a daha rahat imkanlar sağlamak olduğunu kaydeden Yavuz, aynı zamanda destek olan taraftarlar için de bunun büyük bir anı olacağını ifade etti. Yavuz, "Eskişehirspor taraftarı öncelikli olarak söylememiz gerekir ki her zaman takımının yanında olan, destek olan ve zor zamanlarda kulübe can suyu olan bir taraftar kitlesi. Eskişehir'de özellikle yapılan kampanyalarda bugüne kadar hep taraftarlardan destek beklendi ve bu destek karşılığında da herhangi bir şey verilmedi. Son dönemlerde yapılan projelerde özellikle dikkat ettiğimiz şey, taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olduğu dönemlerde en azından karşılığında bir anı verebilmek. Forma kampanyası da zaten bu şekilde düşünülen ve tasarlanan bir proje. Bu proje kapsamında taraftar belli bir bedel karşılığında deplasman formalarımıza ismini yazdırabilecek ya da sevdiği herhangi birinin ismini yazdırabilecek. Yazılan ismin deplasman formalarında futbolcuların üstüne giydirilerek yaşatılmasını sağlayacak. Bizlerin çok önemsediği bir kampanya bu. Taraftarımızın da her zamanki gibi bu konuda da bize destek olacağını ve sevdalısı olduğu takımını yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Kampanyanın adını 'Gücümüzü Adından Alacağız' olarak belirlediklerini anlatan Yavuz, "Her zaman olduğu gibi taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu noktada bu kampanyanın hareket görmesi, ivme kazanması tamamen onların bu noktadaki farkındalığıyla alakalı. Biz her zamanki gibi taraftarımızın bize destek olacağını biliyoruz. Taraftarlarımız bu projede görev alan ekip ile iletişim kurarak veya tesislerden bu kampanyaya katılmak adına başvuruda bulunabilirler. Bağış makbuzu karşılığında yapacakları destekler Eskişehirspor'un daha iyi yerlerde olması içinde bir adım olacak. Forma kampanyasında belirlediğimiz ücret 1000 lira. İki çeşit basılacak deplasman formamızın üzerinde taraftarımızın ismi yazacak. Onun dışında mağazalarda iki ayrı forma satışa sunulacak. Bir taraftar forması bir de orijinal yani maç forması olacak ve formada ismi olan taraftarımızın bir anı olarak saklayabilmesi adına ayrıca Esstore mağazalardan satın alabilecekler" dedi.Eskişehirspor Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Özgür Marankoz da, kentin takımına kendi sahip çıktığını ve her maçına yaklaşık 20 bin taraftarın geldiğini belirterek şunları söyledi:"Bu kampanyadaki amacımız, kulüplerin taraftarlarıyla var olduğunu göstermek. Bize her zaman destek olan Eskişehirspor taraftarlarımız deplasmanda kendilerine ayırılan tribünleri doldurduğu gibi, her hafta kendi sahamızda oynanan karşılaşmalarda da yaklaşık 20 bin kişilik bir kalabalık oluşturarak bizi destekliyor. Birçok Süper Lig takımında bile bu kadar taraftar yoktur."Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ise mali açıdan kulübü rahatlatmak için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Eskişehirspor'u ekonomik olarak daha iyi noktalara çıkarabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kampanyamız ile taraftarlarımızın isimlerini oyuncularımız deplasmanda maçlarında üzerinde hissedecekler. Taraftarlarımızın forma kampanyamıza yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Esstore'dan görüntü

Taraftar ismi yazılı forma

Formadaki isimler detay

Kulüp amblemi ve isimler

Cansız manken üzerindeki forma

Formadan detaylar

Tamer Yavuz ile röportaj

Mağazadaki takım ürünleri

Formayı inceleyenler

Genel görüntüler



Kaynak: DHA

- Eskişehir