Eskişehirspor seçime doymuyor

01.11.2019 18:41

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındı.



Türk futbolunun köklü camialarından Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Maddi sorunlarla boğuşan ve TFF 1. Lig'in dibine demir atan kırmızı-siyahlılarda Osman Taş yönetimi, bir kez daha genel kurul kararı aldı. Kulüp, son bir ayda ikinci kez seçim kararı alırken, genel kurulun 17 Ekim tarihinde yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 24 Ekim'e erteleneceği ifade edildi.



Eskişehirspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 24 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA