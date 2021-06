Eskişehirli "Örümcek Adam" farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu

Eskişehir'de yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için kostümüyle gittiği sağlık merkezinde aşı oldu.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı 13 Nolu Aile Hekimliği Biriminde aşı olan Uysal, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Uysal, özellikle çocukların sevdiği film karakteri "Örümcek Adam"ın kıyafetiyle girdiği aşı sırasında vatandaşlarla özçekim yaptı.

Aşının önemine dikkati çekmek için kostümle aşıya geldiğini belirten Uysal, AA muhabirine, salgının sonlarına doğru insanların rehavete kapılmaması gerektiğini anlattı.

Uysal, zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliğini iş olarak seçtiğini ve profesyonel dağcı olduğunu dile getirerek, "Dağcılıkta bir kural vardır, zirveye çıkarken gösterilen disiplini, zirveden inerken de göstermelisin. Fakat dağcılık kazalarının çoğu da kamp alanına dönerken, yani zirveden inerken olur. An itibarıyla salgının sonuna geliniyorken disiplini elden bırakmamalıyız." dedi.

"Aşı olmak toplumsal görevimiz"

Türkiye'de aşılanmanın hızla gerçekleştirildiğine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Her sağlık biriminde sıralar var. İçeri girip, aşınızı olup çıkıyorsunuz. Aşının az olduğu dönemde 'eyvah' diyenler, bugün gidip aşılarını olmalı. Korkulacak bir şey yok. Az önce aşımı oldum ve hissetmedim bile. Ayrıca aşı olmak toplumsal görevimiz. Hepimiz yıprandık. Normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız şart. Devletimiz sağ olsun her gün rekor sayıda aşı yapıyor. Vatandaşlar da duyarlı. Korkan, çekinen insanlara da tavsiyem bir an önce aşı olsunlar. Örümcek Adam bile aşı oluyorsa, 'bana bir şey olmaz' dememek lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ