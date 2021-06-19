Eskişehirli "Örümcek Adam" farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehirli "Örümcek Adam" farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu

Eskişehirli 'Örümcek Adam' farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Kültür Sanat

Eskişehir'de yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için kostümüyle gittiği sağlık merkezinde aşı oldu.

Eskişehir'de yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için kostümüyle gittiği sağlık merkezinde aşı oldu.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı 13 Nolu Aile Hekimliği Biriminde aşı olan Uysal, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Uysal, özellikle çocukların sevdiği film karakteri "Örümcek Adam"ın kıyafetiyle girdiği aşı sırasında vatandaşlarla özçekim yaptı.

Aşının önemine dikkati çekmek için kostümle aşıya geldiğini belirten Uysal, AA muhabirine, salgının sonlarına doğru insanların rehavete kapılmaması gerektiğini anlattı.

Uysal, zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliğini iş olarak seçtiğini ve profesyonel dağcı olduğunu dile getirerek, "Dağcılıkta bir kural vardır, zirveye çıkarken gösterilen disiplini, zirveden inerken de göstermelisin. Fakat dağcılık kazalarının çoğu da kamp alanına dönerken, yani zirveden inerken olur. An itibarıyla salgının sonuna geliniyorken disiplini elden bırakmamalıyız." dedi.

"Aşı olmak toplumsal görevimiz"

Türkiye'de aşılanmanın hızla gerçekleştirildiğine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Her sağlık biriminde sıralar var. İçeri girip, aşınızı olup çıkıyorsunuz. Aşının az olduğu dönemde 'eyvah' diyenler, bugün gidip aşılarını olmalı. Korkulacak bir şey yok. Az önce aşımı oldum ve hissetmedim bile. Ayrıca aşı olmak toplumsal görevimiz. Hepimiz yıprandık. Normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız şart. Devletimiz sağ olsun her gün rekor sayıda aşı yapıyor. Vatandaşlar da duyarlı. Korkan, çekinen insanlara da tavsiyem bir an önce aşı olsunlar. Örümcek Adam bile aşı oluyorsa, 'bana bir şey olmaz' dememek lazım."

Eskişehirli 'Örümcek Adam' farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu
Eskişehirli 'Örümcek Adam' farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu
Eskişehirli 'Örümcek Adam' farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu
Eskişehirli 'Örümcek Adam' farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehirli "Örümcek Adam" farkındalık oluşturmak için kostümüyle gittiği merkezde Kovid-19 aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:34:08. #1.16#

title