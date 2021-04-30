ESKİŞEHİR - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirleri nedeniyle Eskişehir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirleri nedeniyle Eskişehir'de sessizlik hakim oldu.

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler, kontroller gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ESKİŞEHİR - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ESKİŞEHİR - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ESKİŞEHİR - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 11:06:32. #1.15#

title