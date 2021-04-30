ESKİŞEHİR - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirleri nedeniyle Eskişehir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirleri nedeniyle Eskişehir'de sessizlik hakim oldu.

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler, kontroller gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar