Eskişehir Şeker Fabrikası 10 bin tonla "günlük pancar işleme rekoru"nu kırdı
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Eskişehir Şeker Fabrikası 10 bin tonla "günlük pancar işleme rekoru"nu kırdı

14.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:52
Eskişehir Şeker Fabrikası 10 bin tonla

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası kuruluşundan bu yana en yüksek günlük pancar işleme rakamına ulaştı.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası kuruluşundan bu yana en yüksek günlük pancar işleme rakamına ulaştı.

Fabrika müdürü Mehmet Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1933 yılında kurulan fabrikanın 88'inci pancar alım kampanyasına başladığını söyledi.

Günlük pancar işleme kapasitesinin 8 bin 200 tonu geçtiğini belirten Yüksel, şöyle devam etti:

"Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası son dönemde tarihi rekorları kırıyor. Bir günde 10 bin ton pancar işleme kapasitesine ulaştık. Fabrikamız için miladi bir gündür. 2019-2020 pancar alım kampanyasında 152 bin ton şeker üretildi. Bu sezon hedefimiz 155 bin ton şeker üreterek fabrikanın rekorunu kırmaktır. Bu da Türkiye'de kişi başına yıllık 1 kilo 800 gram şeker üretmek anlamına geliyor."

Kristal şekerin yanı sıra paketli küspe ve alkol de imal ettiklerini anlatan Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dezenfektan ve kolonyada kullanılan alkolü üreterek Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını karşıladıkları dile getirdi.

Eskişehir Şeker Fabrikasının Türkiye'nin ve kentin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Fabrikamızın ülke ve kent ekonomisine büyük katkısı var. Yaklaşık 500 milyon lira katma değer sağlıyor. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasına bu gözle bakmak gerekiyor. Üretim yaparken zaman zaman kentte koku konusunda şikayetler de oluyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çamur havuzlarını temizledik. Günde 4 kez altışar saat arayla koku gidericilerle ilaçlama yapıyoruz. Atık sularımızı da tamamen arıtıyoruz, çevreye uyumlu hale getiriyoruz. Kokuyu minimize etmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Pandemi sürecinde herkesten biraz sabır bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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