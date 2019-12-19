Eskişehir Sanayi Odası'ndan ASFED Asansör Akademisi'ne tam destek

19.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34

Türkiye'de asansör eğitiminde farkındalık oluşturan ikinci ve en büyük Asansör Akademisi Eskişehir'de açıldı.



Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ve Eskişehir Asansör Sanayicileri Federasyonu (ESASDER) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde Eskişehir Tepebaşı Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "ASFED Akademi" okulu açıldı. Akademide öğrencilere verilecek "Asansör Sistemleri" eğitimi sayesinde sektörün geleceği ve eğitimine yatırım yapmak amaçlanıyor. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ayrı bir binada atölye ve sınıflardan oluşan ASFED Akademi Asansör Sistemleri sektörün yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayacak.



"Asansörde yerli ve milli olunacak"



Açılışta, asansör üretiminde yerli olunması gerektiği ve birliğin sağlanması ile sektörün uluslararası alanda adından söz ettirebileceğini söyleyen Asansör Sanayiciler Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, "Eskişehir eğitime önem veren bir il. Biliyorum ki buradan mezun olan öğrencilerimiz mesleklerini ellerine alacak ve sektörün aranan isimleri olacaklar. Zamanında asansör üretiminde, geliştirilmesinde yabancı üreticilerden eğitim almaya, öğrenmeye çalışıyorduk. Artık kendi personelimizi kendimizi yetiştireceğiz, milli ve yerli olacağız" ifadelerini kullandı.



"Sektörün aranan isimleri olacaklar"



Meslek eğitimin önemini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Gerçekten mesleğinin erbabı o işi en iyi bilen insanlar yetiştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. ASFED Akademi, asansör ürün grubunda derinlemesine her şeyi öğretebilecekleri bir sistem geliştirmiş. Bu anlamda yolları açık olsun. Serdar Tepe bizim en genç ESO Meclis Üyelerimizden birisi, bu projeye çok katkı verdi kendisine çalışmaları için teşekkür ediyorum. ESO olarak da bu tür eğitim projelerini her zaman destekliyoruz. Yakın zamanda bizim de bir Meslek Eğitim Merkezimiz açılacak" diye konuştu.



"Türkiye'nin en büyük Asansör Akademisi"



Ardından konuşan Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kadir Yalçın, eğitimde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin tedariki hakkında bilgilendirmede bulundu. Yalçın, "Ülkemizin en büyük ve en son teknolojisi ile hazırlanan ASFED Akademisinin malzeme tedarikinde yardım ve emeklerini esirgemeyen ASFED ve ESASDER üyelerine teşekkür ederim. 29 firmadan malzeme ve ürün desteği aldık. Burada önümüzdeki yıl diploma ve sertifikalı mezun edeceğimiz öğrenciler ile sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacağız" dedi.



Öte yandan açılış törenine Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Asansör Sanayiciler Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, Eskişehir Asansörcüler Derneği Başkanı İbrahim Özçakır, Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kadir Yalçın, ASFED ve ESASDER üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA