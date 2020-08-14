HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim kurulları oy birliğiyle ibra edildi.

Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
14.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:45

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim kurulları oy birliğiyle ibra edildi.

Kurul toplantısı sanayicilerin yoğun katılımıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu ve Divan Başkanlığını İsmail Kunduracı'nın üstlendiği toplantıda, Yönetim ve Denetim kurullarının 2019 yılı faaliyet raporları ile bölgenin 2020 yılı bilanço ve gelir tabloları görüşüldü. Genel Kurul'da OSB yönetim kurulu ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Mart ayında gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzu, Pandemi nedeniyle Bakanlık emriyle bu aya kadar erteledik, ama bu dönemde biz çalışmalarımızı hiç ertelemedik. Hizmete devam ettik. Bugünkü genel kurulumuz tüm sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi.

2019 yılında yürütülen çalışmalar ve 2020 yılı faaliyetlerinin de görüşüldüğü genel kurulda Başkan Küpeli; Yaşam Merkezi, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 Gelişme Bölgesi ve mevcut OSB'yi 1. Gelişme Bölgesi'ne bağlayacak olan bağlantı yolu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

19 yıllık sorunu çözdük

Başkan Küpeli, göreve geldiklerinde 19 yıldır çözülemeyen yol sorununu çözüme kavuşturduklarını söyleyerek, "Firuz Kanatlı Bulvarı maceralı bir yoldu. Bizden önce çalışmalarına başlanmış ve çok uğraşılmış ama bir çözüme kavuşmamıştı. Biz bu yolu yapacağız dedik. Çok şükür o yolu yaptık. Firuz Kanatlı Bulvarı'nın yapılmasıyla birlikte OSB içi trafikte de önemli bir rahatlama oldu. Bu yolu yaptıktan sonra yüzde 30 civarında trafiği oraya aktardık" diye konuştu.

Bağlantı hattını Bakanlık yapacak

Organize Sanayi Bölgesi ile Hasan Bey Lojistik Merkezi bağlantı hattı hakkında da bilgi veren Küpeli, "Bölgemizle Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak bağlantı hattı için TCDD ile aramızda bir protokol vardı. Lakin TCDD ile itilaflar oluştu. Biz buradaki trenlerin manevra treni olacağını ve altyapısının buna göre yapılmasını söylememize rağmen bize projelerin hızlı tren projesi şeklinde verilmesi neticesinde maliyet birden 4 kat arttı. Bizde buna itiraz ettik. Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde kendisine bir dosya sundum. Kendisi o hattı biz yapacağız demişti. Bu görüşmeden 3-4 ay sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu sefer hattın yüzde 75'ini siz yapın dedi. İtirazımızdan sonra yolun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmasına karar verildi. Şu an bütçe yetersizliğinden dolayı bir çalışma söz konusu değil" diye konuştu.

270 öğrenci alacağız

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında da konuşan Başkan Küpeli, "Bu sizin okulunuz. Öncelik geçen yıl 100 öğrenci başlayan okulumuz bu yıl 270 kişi alacak. 3 yıl sonra toplam öğrenci sayımız ciddi ölçüde artacak. Okulumuza halkımızdan çok yoğun bir ilgi var ve buda bizi çok mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Eskişehir OSB'ne ait tüm gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Güncel
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi 3. Sayfa
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Antalya
Şu an buradasınız: Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 18:01:14. #1.14#
title