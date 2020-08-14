Eskişehir OSB Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim kurulları oy birliğiyle ibra edildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim kurulları oy birliğiyle ibra edildi.

Kurul toplantısı sanayicilerin yoğun katılımıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu ve Divan Başkanlığını İsmail Kunduracı'nın üstlendiği toplantıda, Yönetim ve Denetim kurullarının 2019 yılı faaliyet raporları ile bölgenin 2020 yılı bilanço ve gelir tabloları görüşüldü. Genel Kurul'da OSB yönetim kurulu ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Mart ayında gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzu, Pandemi nedeniyle Bakanlık emriyle bu aya kadar erteledik, ama bu dönemde biz çalışmalarımızı hiç ertelemedik. Hizmete devam ettik. Bugünkü genel kurulumuz tüm sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi.

2019 yılında yürütülen çalışmalar ve 2020 yılı faaliyetlerinin de görüşüldüğü genel kurulda Başkan Küpeli; Yaşam Merkezi, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 Gelişme Bölgesi ve mevcut OSB'yi 1. Gelişme Bölgesi'ne bağlayacak olan bağlantı yolu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

19 yıllık sorunu çözdük

Başkan Küpeli, göreve geldiklerinde 19 yıldır çözülemeyen yol sorununu çözüme kavuşturduklarını söyleyerek, "Firuz Kanatlı Bulvarı maceralı bir yoldu. Bizden önce çalışmalarına başlanmış ve çok uğraşılmış ama bir çözüme kavuşmamıştı. Biz bu yolu yapacağız dedik. Çok şükür o yolu yaptık. Firuz Kanatlı Bulvarı'nın yapılmasıyla birlikte OSB içi trafikte de önemli bir rahatlama oldu. Bu yolu yaptıktan sonra yüzde 30 civarında trafiği oraya aktardık" diye konuştu.

Bağlantı hattını Bakanlık yapacak

Organize Sanayi Bölgesi ile Hasan Bey Lojistik Merkezi bağlantı hattı hakkında da bilgi veren Küpeli, "Bölgemizle Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak bağlantı hattı için TCDD ile aramızda bir protokol vardı. Lakin TCDD ile itilaflar oluştu. Biz buradaki trenlerin manevra treni olacağını ve altyapısının buna göre yapılmasını söylememize rağmen bize projelerin hızlı tren projesi şeklinde verilmesi neticesinde maliyet birden 4 kat arttı. Bizde buna itiraz ettik. Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde kendisine bir dosya sundum. Kendisi o hattı biz yapacağız demişti. Bu görüşmeden 3-4 ay sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu sefer hattın yüzde 75'ini siz yapın dedi. İtirazımızdan sonra yolun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmasına karar verildi. Şu an bütçe yetersizliğinden dolayı bir çalışma söz konusu değil" diye konuştu.

270 öğrenci alacağız

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında da konuşan Başkan Küpeli, "Bu sizin okulunuz. Öncelik geçen yıl 100 öğrenci başlayan okulumuz bu yıl 270 kişi alacak. 3 yıl sonra toplam öğrenci sayımız ciddi ölçüde artacak. Okulumuza halkımızdan çok yoğun bir ilgi var ve buda bizi çok mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Eskişehir OSB'ne ait tüm gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA